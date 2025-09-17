NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Ejército

Con sonido de reloj de fondo, el Comando Sur de los Estados Unidos publica video de ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe

septiembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Desde hace varios días el Gobierno Trump desplegó decenas de tropas y vehículos militares en Puerto Rico para reforzar la lucha contra el narcotráfico en el sur del Caribe.

Este miércoles, el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, organismo que supervisa las actividades militares estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe, publicó un impresionante video de las actividades que llevan a cabo en Puerto Rico.

"La 22 Unidad Expedicionaria de los Marines realizó simulacros de desembarco anfibio en Puerto Rico durante las primeras semanas de septiembre como apoyo a las prioridades del Comando Sur", dice la pieza.

o

Posteriormente, se muestra imponentes videos de ejercicios militares reales que incluyen todo tipo de vehículos como botes, tanques y helicópteros.

Además, se ve a decenas de uniformados del Cuerpo de Marines realizando operaciones de entrenamiento con armas tanto en tierra como en aire.

Este video surge en medio del despliegue militar en el Caribe que aumenta la tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

"El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos realizó un ejercicio de entrenamiento anfibio en el Caribe, donde están desplegados en apoyo de la misión #SOUTHCOM , las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del presidente", dice el video.

Desde hace varios días el Gobierno Trump desplegó decenas de tropas y vehículos militares en el sur del Caribe, frente a Venezuela, para combatir el narcotráfico.

Estados Unidos, que acusa al régimen de Nicolás Maduro de liderar la organización narcotraficante Cartel de los Soles, ha aumentado su presión en la zona con el derribo de tres botes cargados de droga.

