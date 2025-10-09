NTN24
Jueves, 09 de octubre de 2025
Porte de armas

Confusión y debate por el porte de armas visibles en algunos comercios en Florida

octubre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Varios floridenses hablaron con NTN24 y comentaron lo que piensan sobre el porte de armas visibles en algunos comercios.

La nueva ley de porte de armas en Florida genera gran confusión y debate entre los estadounidenses debido a que algunas cadenas de supermercado mantienen la prohibición, pero la Publix anunció que en sus tiendas los usuarios podrán portar armas visibles.

Sin embargo, la cadena de supermercados afirmó que, aunque permite el porte de armas visibles, el ingreso de mascotas sigue siendo prohibido.

Hace unas semanas se dio un fallo histórico en el que el fiscal general, James Uthmeier, revocó la ley de 1987 que prohibía mostrar armas de fuego visible.

Esta decisión quiere decir que los floridenses pueden portar armas de manera abierta en casi todo el estado, sin embargo, esto no aplica para todos.

Ya que las empresas privadas pueden decidir si permiten o no el porte de las armas visibles dentro sus establecimientos.

Algunos de los lugares en los que está prohibido portar armas ya sean visibles u ocultas son:

• Juzgados y edificios gubernamentales
• Comisarías
• Centros de votación
• Hospitales
• Estadios deportivos
• Escuelas y universidades

La confusión ha hecho que cadenas como Publix sean las que anuncien sus propias reglas en cuanto al porte de armas visibles.

Según ha informado la cadena de supermercados permite el porte de armas visibles cumpliendo con la nueva ley estatal, pero asegura que contactará a la Policía de haber una conducta amenazante.

Otras cadenas como Walmart y Sam’s Club no permiten el porte de armas visibles desde 2019 y solamente los agentes de orden que estén autorizados podrán ingresar a sus establecimientos con armas visibles.

Mientras que Winn-Dixie, Harveys y Fresco lo prohíben y piden ocultar o guardar el arma antes de entrar en sus establecimientos.

Costco y Target prohíben totalmente el porte de armas ni visibles ni ocultas en sus establecimientos.

“Es como volver al viejo oeste. Yo no creo que sea conveniente eso”, le comentó Mauricio al canal de las Américas.

Los expertos en el tema, como José R. Salas, dueño de armería e instructor de tiro, afirman que el porte de armas visibles genera un “efecto disuasivo para que alguien quiera cometer un delito”.

