NTN24
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Argentina

Conmoción en Argentina por el asesinato de dos mujeres jóvenes y una menor de edad presuntamente por venganza de un grupo narco transnacional

septiembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Protestas en Argentina por asesinato de tres mujeres en Buenos Aires - Foto: EFE
Protestas en Argentina por asesinato de tres mujeres en Buenos Aires - Foto: EFE
Hay cuatro detenidos por homicidio agravado, incluido el dueño de la casa donde fueron encontrados los cuerpos.

Los cuerpos de tres mujeres, dos de 20 y una de 15 años, fueron hallados en la periferia de Buenos Aires, un caso que las autoridades investigan como una venganza vinculada al narcotráfico, informó este miércoles el ministro de Seguridad provincial.

"Supuestamente iban a participar de un evento al que las habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa organizada por una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas", dijo el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, en una conferencia de prensa.

Al momento, hay cuatro detenidos por homicidio agravado, incluido el dueño de la casa donde fueron encontrados los cuerpos, pero Alonso especuló que podría haber más involucrados.

o

La investigación determinó que las víctimas subieron voluntariamente a una camioneta el viernes por la noche y fueron trasladadas hasta una casa en Florencio Varela, en la periferia sur de Buenos Aires.

El vehículo fue encontrado incendiado poco después, cerca de la casa en cuyo jardín se hallaron los restos.

El motivo de las muertes aún está en investigación, pero el ministro detalló que las mujeres se habrían encontrado "con algunos integrantes de esta organización tiempo antes" y "algún hecho que ocurrió derivó en esta venganza".

Alonso estimó que el crimen ocurrió la misma noche de la desaparición, mientras que el rastreo de los teléfonos permitió reconstruir el recorrido realizado por las adolescentes.

o

El martes, un puñado de personas —entre ellas algunas vecinas de las jóvenes— se manifestaron en la rotonda donde habían sido vistas por última vez, también en la periferia sur de Buenos Aires.

El miércoles, tras confirmarse las muertes, nuevamente se congregó un grupo que cortó la calle y encendió neumáticos para reclamar justicia.

Temas relacionados:

Argentina

Asesinato

Narcotráfico

Buenos Aires

Menores de edad

Mujeres

Feminicidio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro tiene los días o las semanas contados; me hablan de entre cuatro y seis semanas para la operación final": Pacho Santos, exvicepresidente de Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El presidente tiene más casos abiertos en la fiscalía”: diputada que presidió la comisión para retirarle la inmunidad al mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es un régimen que aprieta a su población": canciller de Costa Rica denuncia violaciones de derechos humanos en Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití ante la ONU

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el impacto de las polémicas declaraciones de Trump en las que relaciona un reconocido medicamento con el autismo?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Estoy siendo un instrumento para un propósito muy grande”: Tiktoker ecuatoriana que por casualidad grabó a un colombiano que es buscado por su familia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Andrea Álvarez Marín, diputada del partido Liberación Nacional quien presidió la comisión del levantamiento de inmunidad judicial al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves
Costa Rica

“El presidente tiene más casos abiertos en la fiscalía”: diputada que presidió la comisión para retirarle la inmunidad al mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves

Nicolás Maduro - EFE
La Noche

"Maduro tiene los días o las semanas contados; me hablan de entre cuatro y seis semanas para la operación final": Pacho Santos, exvicepresidente de Colombia

Nicolás Maduro - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"El hecho es que Maduro es un fugitivo de la ley y cabecilla de organizaciones del narcotráfico": portavoz habla sobre dura advertencia del presidente Trump en la ONU

Nicolás Maduro - Juan Barreto, AFP
Venezuela

"Venezuela ya está aislada de la comunidad internacional": exembajador de Uruguay ante la OEA

Denuncian al Cartel de los Soles y el Tren de Aragua | Foto AFP
Asamblea General de la ONU

“Estos grupos amenazan nuestra seguridad nacional”: EE. UU. y países latinoamericanos denuncian al Tren de Aragua y el Cartel de los Soles en la ONU

Más de Actualidad

Ver más
Imagen de cortesía del Sistema de Alerta de Tsunamis de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) -Foto: AFP
Alerta

Emiten alerta de tsunami tras fuerte sismo de 7,8 que sacudió las costas del oeste de Rusia

Foto U.S. Department of Defense
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos difunde las primeras imágenes de los barcos de guerra que se dirigen a aguas cercanas a Venezuela

Tiroteo en Minneapolis - Foto: EFE
Tiroteo

Varios heridos, incluidos niños, en grave tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Imagen de cortesía del Sistema de Alerta de Tsunamis de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) -Foto: AFP
Alerta

Emiten alerta de tsunami tras fuerte sismo de 7,8 que sacudió las costas del oeste de Rusia

Propalestinos interrumpen la Vuelta a España / FOTO: EFE
Vuelta a España

Cancelada la última etapa de la Vuelta a España debido a los disturbios causados por manifestantes propalestinos

Foto U.S. Department of Defense
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos difunde las primeras imágenes de los barcos de guerra que se dirigen a aguas cercanas a Venezuela

Asteroide: Ilustración Canva
Nasa

Confirman que un asteroide recién descubierto del tamaño de un avión tuvo su mayor acercamiento a la Tierra el miércoles 3 de septiembre

Tyler Robinson, sospechoso de asesinar a tiros al activista de derecha Charlie Kirk - AFP
Charlie Kirk

Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk fue acusado de homicidio agravado y seis cargos más; la fiscalía buscará la pena de muerte

Tiroteo en Minneapolis - Foto: EFE
Tiroteo

Varios heridos, incluidos niños, en grave tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Trofeo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA - AFP
Deportes

Nueva selección se clasificó a la Copa Mundial de 2026: ya son 17 los países asegurados

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda