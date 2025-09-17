NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Aviación

Controlador aéreo se quedó dormido en horario laboral e hizo que un avión volara en círculos sobre el Mediterráneo durante "18 minutos"

septiembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
El hecho tuvo lugar durante la noche del lunes 15 de septiembre y afectó a un vuelo que iba de París a Córcega.

Un inusual hecho tiene sorprendido al mundo de la aviación, luego de que se conociera la historia de un controlador aéreo que se quedó dormido en horario laboral e hizo que un avión volara en círculos sobre el mar Mediterráneo durante varios minutos.

Según confirmó la Autoridad de Aviación Civil Francesa (DGAC), el hecho tuvo lugar durante la noche del lunes 15 de septiembre y afectó a un grupo de pasajeros que iba a bordo de un avión que viajaba de París a Córcega, una isla mediterránea en Europa.

La autoridad aérea francesa indicó que luego de que el empleador se quedara dormido, el vuelo de Air Corsica que iba del aeropuerto de París Orly a Ajaccio se vio obligado a volar en círculos sobre el mar Mediterráneo durante "18 minutos".

Mediante una declaración a la AFP, la entidad dijo que los bomberos del terminal aéreo accedieron a la torre de control en el aeropuerto de Ajaccio y constataron que el empleado se encontraba dormido en su puesto de trabajo.

"La intervención del cuerpo de bomberos del aeropuerto en la torre de control reveló que el controlador aéreo de turno se había quedado dormido en su puesto", puntualizó.

Al ser despertado el controlador, "el vuelo aterrizó sin problemas", según indicó la autoridad de aviación civil de Francia. Pero confirmó que había abierto una investigación sobre la "situación inusual".

Por otro lado, la DGAC precisó que el controlador dio negativo en la prueba de alcohol, aunque "se está considerando una posible sanción".

El incidente fue informado inicialmente por el medio de comunicación Corse Matin, que indicó que la DGAC descartó cualquier problema de falta de personal y reiteró los procedimientos en caso de incumplimiento.

