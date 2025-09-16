El avión supersónico de la NASA que promete viajar de Nueva York y Londres en solo 3 horas: busca romper la barrera del sonido

La NASA avanza en el desarrollo del X-59, un avión experimental diseñado para volar más rápido que la velocidad del sonido sin generar el estruendoso estampido sónico que caracteriza a los supersónicos.

Este innovador programa, conocido como Tecnología Supersónica Silenciosa, tiene como objetivo recopilar datos que permitan abrir el camino a una nueva generación de vuelos comerciales ultrarrápidos.

Según la agencia espacial, el X-59 ya se encuentra en su fase decisiva de pruebas. El prototipo fue creado para la misión Quesst, que evaluará cómo perciben las comunidades en tierra el sonido generado por un avión supersónico modificado para minimizar el impacto acústico.

“Las pruebas no solo confirman la solidez estructural de la aeronave, también determinan qué tipo de fuerzas puede soportar una vez en el aire”, explicó Walt Silva, investigador del Centro de Investigaciones Langley de la NASA en Hampton, Virginia.

El primer vuelo de ensayo se realizará a baja altitud, en una trayectoria en bucle, a una velocidad aproximada de 240 millas por hora. Esta fase inicial servirá para verificar la integración de los sistemas, la estabilidad del aparato y la respuesta de los controles antes de aumentar gradualmente la velocidad y altitud.

El X-59 incorpora tecnología de vanguardia para garantizar precisión y seguridad. Destaca su Flight Test Instrumentation System, capaz de registrar hasta 60 flujos de datos con más de 20.000 parámetros en cada vuelo, incluyendo información de audio, video, sensores y aviónica.

Además, emplea un sistema digital de control de vuelo fly-by-wire, evolución del desarrollado en los años setenta, que reemplaza los mecanismos tradicionales por señales electrónicas procesadas por ordenador para un control más exacto.

En materia de seguridad, la aeronave cuenta con un sistema de soporte vital que suministra oxígeno a altitudes de hasta 55.000 pies, junto con un traje de contrapresión similar al que utilizan los pilotos de combate.

Estas características permitirán que las pruebas se realicen en condiciones extremas con los más altos estándares de protección para el piloto.

Si el proyecto tiene éxito, el X-59 podría allanar el camino para vuelos comerciales que conecten ciudades como Nueva York y Londres en apenas tres horas, marcando un hito en la aviación y abriendo una nueva era de transporte supersónico silencioso.