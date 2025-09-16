NTN24
Martes, 16 de septiembre de 2025
Martes, 16 de septiembre de 2025
Avión supersónico de la NASA | Foto Canva
Avión supersónico de la NASA | Foto Canva
Nasa

El avión supersónico de la NASA que promete viajar de Nueva York y Londres en solo 3 horas: busca romper la barrera del sonido

septiembre 16, 2025
Por: Laura Talero Rojas
El proyecto X-59 busca romper la barrera del sonido sin provocar el característico estampido sónico, un avance que podría revolucionar los vuelos comerciales de larga distancia.

La NASA avanza en el desarrollo del X-59, un avión experimental diseñado para volar más rápido que la velocidad del sonido sin generar el estruendoso estampido sónico que caracteriza a los supersónicos.

o

Este innovador programa, conocido como Tecnología Supersónica Silenciosa, tiene como objetivo recopilar datos que permitan abrir el camino a una nueva generación de vuelos comerciales ultrarrápidos.

Según la agencia espacial, el X-59 ya se encuentra en su fase decisiva de pruebas. El prototipo fue creado para la misión Quesst, que evaluará cómo perciben las comunidades en tierra el sonido generado por un avión supersónico modificado para minimizar el impacto acústico.

“Las pruebas no solo confirman la solidez estructural de la aeronave, también determinan qué tipo de fuerzas puede soportar una vez en el aire”, explicó Walt Silva, investigador del Centro de Investigaciones Langley de la NASA en Hampton, Virginia.

El primer vuelo de ensayo se realizará a baja altitud, en una trayectoria en bucle, a una velocidad aproximada de 240 millas por hora. Esta fase inicial servirá para verificar la integración de los sistemas, la estabilidad del aparato y la respuesta de los controles antes de aumentar gradualmente la velocidad y altitud.

El X-59 incorpora tecnología de vanguardia para garantizar precisión y seguridad. Destaca su Flight Test Instrumentation System, capaz de registrar hasta 60 flujos de datos con más de 20.000 parámetros en cada vuelo, incluyendo información de audio, video, sensores y aviónica.

Además, emplea un sistema digital de control de vuelo fly-by-wire, evolución del desarrollado en los años setenta, que reemplaza los mecanismos tradicionales por señales electrónicas procesadas por ordenador para un control más exacto.

En materia de seguridad, la aeronave cuenta con un sistema de soporte vital que suministra oxígeno a altitudes de hasta 55.000 pies, junto con un traje de contrapresión similar al que utilizan los pilotos de combate.

Estas características permitirán que las pruebas se realicen en condiciones extremas con los más altos estándares de protección para el piloto.

o

Si el proyecto tiene éxito, el X-59 podría allanar el camino para vuelos comerciales que conecten ciudades como Nueva York y Londres en apenas tres horas, marcando un hito en la aviación y abriendo una nueva era de transporte supersónico silencioso.

Temas relacionados:

Nasa

Avión

Tecnología

Viajes

Ciencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tenemos pruebas; todo lo que tienen que hacer es ver la carga que quedó esparcida por todo el océano": Trump tras hundir segunda narcolancha venezolana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo se llevaría a cabo una eventual operación militar estadounidense en Venezuela: "sería quirúrgica y sin tropas en terreno venezolano"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La paz total se convirtió en una paz narca": exministro José Manuel Restrepo sobre postura de Petro ante la descertificación de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato”: Gustavo Petro tras ataque de EE. UU. contra una embarcación cargada con droga que salió de Venezuela

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Marco Rubio

"Además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga": Marco Rubio apunta contra Petro tras descertificación de Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Cohete Starship de SpaceX - AFP
SpaceX

El mal tiempo obligó a SpaceX a cancelar el más reciente lanzamiento del cohete Starship

El Nevado del Ruiz es considerado una réplica de Marte, aseguran investigadores.
Colombia

Un lugar en Colombia presenta condiciones que lo convierten en una réplica natural de Marte

Exposición de 'Lucy' en Praga - Fotos AFP
Museo

Así se vio por primera vez la exposición de los fragmentos de un ancestro humano de más de 3 millones de años en un museo europeo

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jugadores de la selección de Venezuela. (AFP)
Selección Colombia

"Nuestro partido clave va a ser en casa con Colombia": futbolista de la Vinotinto habla de los cálculos en el equipo de cara a la doble fecha de las Eliminatorias

Rusia y Ucrania, ataques - Foto de referencia de EFE
Rusia

Rusia devolvió los cadáveres de 1.000 soldados ucranianos caídos en combate

Restaura la visión en solo 30 minutos | Foto Canva
Trendiando

Científicos desarrollan gotas que restauran la visión cercana en solo 30 minutos

Cohete Starship de SpaceX - AFP
SpaceX

El mal tiempo obligó a SpaceX a cancelar el más reciente lanzamiento del cohete Starship

Líder opositor Alejandro Moreno y Presidente del Senado, Gerardo Hernández Noroña | Foto AFP News
La Mañana

“Ambos personajes son polémicos y muy criticados”: analista tras pelea entre legisladores en el Congreso de México

Lucha contra las drogas en Colombia - AFP
Lucha contra las drogas

Colombia asegura que si Estados Unidos le retira la certificación en la lucha contra las drogas "ganan" los narcotraficantes

Nicolás Maduro - EFE
Rick Scott

Senador estadounidense Rick Scott pide que la recompensa por Maduro aumente a 100 millones de dólares "lo antes posible"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda