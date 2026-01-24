NTN24
Sábado, 24 de enero de 2026
Tenis

Tenista que sorprendió con extravagante look en el Abierto de Australia tuvo que abandonar el torneo

enero 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Naomi Osaka - AFP
Naomi Osaka - AFP
La baja de la deportista japonesa, actual 17º del mundo, ocurre antes de su partido de tercera ronda.

Este sábado, los organizadores del Abierto de Australia oficializaron la salida del torneo de la japonesa Naomi Osaka, quien hace unos días sorprendió a los espectadores al aparecer en la cancha con un extravagante look.

La baja de Osaka, actual 17º del mundo, ocurre antes de su partido de tercera ronda contra la australiana Maddison Inglis (168º), debido a una "lesión abdominal".

o

"Tuve que tomar la difícil decisión de causar baja para ocuparme de algo en mi cuerpo que reclama atención desde el final de mi último partido", había escrito instantáneamente antes en Instagram, sin detallar la naturaleza del problema.

Por otro lado, la dos veces campeona en Melbourne (2019 y 2021), aseguró que se encuentra muy afectada por tal decisión: "Dejarlo así me rompe el corazón pero no puedo arriesgarme a que se agrave (la lesión) así que no puedo regresar a la pista".

A través de una corta entrevista difundida por la organización del torneo, la deportista nipona añadió que se "se trata de una lesión que ya he tenido varias veces en el pasado".

"Disputé mi último partido con este dolor (...) y me decía que si tomaba un poco de descanso antes de mi partido de hoy sería capaz de gestionarlo. Pero al calentar empeoró considerablemente", lamentó.

Osaka argumentó que, al dar a luz a su primer hijo en 2023 antes de regresar al circuito a comienzos de 2024, su "cuerpo cambió mucho", por lo que dijo que tiene que "ser especialmente prudente" con las lesiones abdominales.

o

Luego de haber derrotado a la croata Antonia Ruzic (65ª) en primera ronda en tres sets y 2 horas 22 minutos, necesitó de más de dos horas para deshacerse de la rumana Sorana Cirstea (41ª) al término de un partido en el que solicitó un tiempo muerto médico.

Su partido inicial estuvo marcado en la previa al sorprender a todos los espectadores con su extravagante y elegante vestido azul con líneas aguamarinas, sombrero blanco con velo y una sombrilla.

Temas relacionados:

Tenis

Deportes

Abierto de Australia

Deportistas de Lujo

Retiro

