Sábado, 13 de septiembre de 2025
Sábado, 13 de septiembre de 2025
Cop30: desafíos y oportunidades frente al cambio climático

septiembre 13, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
La COP30, que se celebrará este año en Brasil, será un evento clave para definir el futuro de la acción climática global. En un contexto de creciente presión sobre gobiernos y organizaciones para reducir las emisiones de gases contaminantes, la conferencia se presenta como una oportunidad única para América Latina y el Caribe.

La conferencia ha generado expectativas, no solo por el alcance global de los temas a tratar, sino por la oportunidad histórica de que se celebre en un país clave para la región de América Latina.

Lyana Latorre, directora de la Fundación Rockefeller para América Latina y el Caribe, en entrevista con Clic Verde destacó la relevancia de que la cumbre se celebre en Brasil, un país que concentra una enorme biodiversidad y recursos naturales que podrían jugar un papel decisivo en la transición hacia una economía más sostenible.

o

“Es una oportunidad única para América Latina. Tener esta conferencia en Brasil permite que los ojos del mundo estén sobre la región, reconociendo tanto sus desafíos como sus posibilidades para impulsar el cambio”, señaló Latorre.

A pesar de los avances hacia la energía renovable, varios países siguen dependiendo de los combustibles fósiles, lo que genera un debate sobre la velocidad de la transición energética. Sin embargo, el acceso a energías limpias será uno de los temas clave, especialmente para las comunidades más vulnerables en América Latina.

El cambio climático ha generado un aumento de las olas de calor que impactan directamente la salud de las personas en áreas urbanas, muchas ciudades latinoamericanas no están preparadas para afrontar estos nuevos desafíos climáticos.

o

“Las olas de calor están afectando la salud de las personas, y muchas ciudades aún carecen de la infraestructura necesaria para adaptarse a estos nuevos retos. Estamos trabajando con autoridades locales para mejorar la resiliencia urbana”, comentó Latorre.

La COP30 en Brasil, lejos de ser un evento aislado, representará un momento clave para que América Latina y el Caribe fortalezcan su rol en la lucha contra el cambio climático, y busquen soluciones conjuntas que no solo protejan el medio ambiente, sino también a las generaciones futuras.

“El desafío es que los diferentes actores comprendan que el cambio solo ocurrirá si trabajamos juntos, no basta con que los gobiernos actúen por separado, todos debemos comprometernos a nivel global, pero con soluciones locales”, concluyó.

COP

Brasil

Cambio Climático

Contaminación

América Latina

Caribe

Biodiversidad

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"A veces una conversación oportuna puede salvar una vida o quitar una idea de la cabeza": Leocadio Martín, psicólogo clínico, sobre el suicidio

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Agente retirado del FBI revela los errores que habrían sido determinantes en el asesinato de Charlie Kirk

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk en la política de Estados Unidos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

El presidente Gustavo Petro y el congresista Carlos Giménez. (EFE)
Cartel de Los Soles

Petro le respondió a congresista estadounidense que lo criticó por afirmar que "no existe" el Cartel de los Soles: "No tiene derecho a sentenciar a ningún presidente"

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Estados Unidos

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Marco Rubio y el almirante de la Armada de EE. UU., Alvin Holsey - Foto por Comando Sur de EE. UU.
Comando Sur

El secretario de Estado Marco Rubio visitó el Comando Sur de EE. UU. donde se coordina el despliegue naval en el Caribe

Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

El presidente Gustavo Petro y el congresista Carlos Giménez. (EFE)
Cartel de Los Soles

Petro le respondió a congresista estadounidense que lo criticó por afirmar que "no existe" el Cartel de los Soles: "No tiene derecho a sentenciar a ningún presidente"

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Estados Unidos

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Colombia, Venezuela y Brasil brillan en el ranking de países con las mujeres más bellas del mundo | Foto Canva
Ranking

Insider Monkey reveló el ranking de los países con las mujeres más bellas del mundo: Colombia y Venezuela están separadas en la lista por 20 puestos

Marco Rubio y el almirante de la Armada de EE. UU., Alvin Holsey - Foto por Comando Sur de EE. UU.
Comando Sur

El secretario de Estado Marco Rubio visitó el Comando Sur de EE. UU. donde se coordina el despliegue naval en el Caribe

Jorge Rodríguez - AFP
Tribunales

Qué hay detrás de la renuncia de la inspectora general de Tribunales anunciada por Jorge Rodríguez

Nicolás Maduro/ Gustavo Petro/ Donald Trump - Fotos EFE
Gustavo Petro

"El cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen", Petro propone a EE. UU. y Venezuela destruir la Junta del Narcotráfico

Armando Benedetti, ministro del Interior de Colombia - Foto: EFE
Armando Benedetti

"Aquí no hay ningún acuerdo militar": ministro del Interior de Colombia sobre zona binacional con Venezuela en medio de despliegue de fuerzas de Estados Unidos

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal