Cop30: desafíos y oportunidades frente al cambio climático

La conferencia ha generado expectativas, no solo por el alcance global de los temas a tratar, sino por la oportunidad histórica de que se celebre en un país clave para la región de América Latina.

Lyana Latorre, directora de la Fundación Rockefeller para América Latina y el Caribe, en entrevista con Clic Verde destacó la relevancia de que la cumbre se celebre en Brasil, un país que concentra una enorme biodiversidad y recursos naturales que podrían jugar un papel decisivo en la transición hacia una economía más sostenible.

“Es una oportunidad única para América Latina. Tener esta conferencia en Brasil permite que los ojos del mundo estén sobre la región, reconociendo tanto sus desafíos como sus posibilidades para impulsar el cambio”, señaló Latorre.

A pesar de los avances hacia la energía renovable, varios países siguen dependiendo de los combustibles fósiles, lo que genera un debate sobre la velocidad de la transición energética. Sin embargo, el acceso a energías limpias será uno de los temas clave, especialmente para las comunidades más vulnerables en América Latina.

El cambio climático ha generado un aumento de las olas de calor que impactan directamente la salud de las personas en áreas urbanas, muchas ciudades latinoamericanas no están preparadas para afrontar estos nuevos desafíos climáticos.

“Las olas de calor están afectando la salud de las personas, y muchas ciudades aún carecen de la infraestructura necesaria para adaptarse a estos nuevos retos. Estamos trabajando con autoridades locales para mejorar la resiliencia urbana”, comentó Latorre.

La COP30 en Brasil, lejos de ser un evento aislado, representará un momento clave para que América Latina y el Caribe fortalezcan su rol en la lucha contra el cambio climático, y busquen soluciones conjuntas que no solo protejan el medio ambiente, sino también a las generaciones futuras.

“El desafío es que los diferentes actores comprendan que el cambio solo ocurrirá si trabajamos juntos, no basta con que los gobiernos actúen por separado, todos debemos comprometernos a nivel global, pero con soluciones locales”, concluyó.