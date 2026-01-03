Coronel en retiro analiza la captura de Nicolás Maduro tras ataques de Estados Unidos: "Venezuela va a ser libre de nuevo"

Guillermo Beltrán, coronel retirado de la Fuerza Aérea de Venezuela, habló con el Informativo de NTN 24 sobre las acciones militares llevadas a cabo por las fuerzas militares de Estados Unidos que permitieron la captura de Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles.

“Es una operación policial de justicia. Las fuerzas armadas fueron a apoyar a la fuerza policial y al departamento de justicia para capturarlo por ser un perseguido de la justicia de los Estados Unidos. Él (Trump), como lo ha dicho en muchas ocasiones, está defendiendo al pueblo americano”, expresó Beltrán.

Para el coronel en retiro, Donald Trump dejó claro que “lo que le quitaron a Estados Unidos hace muchos años se va a recuperar”.

“Va a recuperar a Venezuela; no necesariamente significa que lo va a hacer solo o que él va a tomar poder absoluto, pero ante la ambigüedad de tanto desleal, traidores y tantos falsos opositores, ellos están cansados de jugar con ese mundo y él está muy claro en esa parte de que él no va a jugar ni estar en medio de unas arenas movedizas”, afirmó sobre Trump.

Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, Beltrán señaló que dentro de los mismos integrantes de la dictadura comenzarán a disputarse la “lucha interna, la anarquía y el caos contra la misma institución; muy poco tiempo les queda; si ellos creen que van a continuar, están muy equivocados”.

Pues, afirma que el gobierno de los Estados Unidos ha dejado claro que “no se puede comenzar algo y dejarlo a medias”.

“No tiene capacidad Venezuela de ningún tipo de defensa”, indicó el coronel retirado ante un intento de defensa de las fuerzas militares venezolanas contra las estadounidenses.

Ante la incertidumbre que vive el pueblo venezolano, Guillermo Bernal envió un mensaje a sus compatriotas: “Continúen y esperen las instrucciones del liderazgo legítimo, las instrucciones del nuevo control y comando que va a tener Venezuela; una transición lenta o rápida, sin embargo, va a ocurrir”.

VEA TAMBIÉN Habla Delcy Rodríguez tras captura de Maduro en una intervención que genera dudas y anuncia la activación del "Consejo de Defensa de la Nación" o

“Venezuela va a ser libre de nuevo, no hay que imponerse, no hay que atender absolutamente a ningún llamado de ningún miembro del Cartel de los Soles”, añadió.