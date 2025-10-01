Senadores demócratas piden ante la Corte Suprema mantener el TPS para venezolanos en Estados Unidos

La bancada demócrata en el Senado de Estados Unidos ha tomado una acción decisiva en defensa de los inmigrantes venezolanos en el país.

Más de 100 senadores de la minoría demócrata han firmado una resolución rechazando la intención del gobierno del presidente Donald Trump de revocar el Estatuto de Protección Temporal (TPS), que regulariza la situación migratoria de alrededor de 500,000 venezolanos en EE.UU.

Según información exclusiva obtenida por NTN24, los senadores demócratas también enviaron una petición a la Corte Suprema de Estados Unidos solicitando medidas cautelares para mantener la protección a los inmigrantes venezolanos. La iniciativa está encabezada por el líder de la minoría demócrata en el Senado, Cory Booker.

En el documento de más de 30 páginas presentado ante la Corte Suprema, los demócratas argumentan que "los migrantes venezolanos no deben estar sujetos a los caprichos de la administración" y que su futuro no debe depender de decisiones políticas. Sostienen que el Ejecutivo no tiene autoridad para revocar unilateralmente el TPS sin la aprobación del Congreso.

VEA TAMBIÉN Crece la preocupación para venezolanos con TPS en Estados Unidos: denuncian arrestos injustificados a pese a la extensión del programa hasta 2026 o

"El Poder Ejecutivo interpreta incorrectamente la ley del TPS para otorgarse a sí mismo un poder que no está autorizado por el Congreso, ni es coherente con la estructura normativa que éste promulgó", señala el recurso.

Varios congresistas demócratas han expresado su apoyo a mantener el TPS para los venezolanos.

La congresista Nydia Velázquez declaró que "no tiene sentido que la administración Trump esté combatiendo al régimen de Maduro al tiempo que obligaría a los venezolanos en Estados Unidos a regresar".

Por su parte, Nancy Pelosi, expresidente de la Cámara de Representantes, afirmó que "es fundamental mantener el TPS" para los venezolanos y otros grupos.

Sin embargo, expertos como María Isabel Puerta, profesora de ciencia política, consideran que la resolución demócrata tendrá un impacto limitado. "Los demócratas en el Senado no tienen los votos suficientes como para hacer posible una salida legal para mantener el TPS", explicó Puerta.

Señaló que se necesitaría el apoyo de senadores republicanos para lograr una solución legislativa.

El futuro del TPS para los venezolanos permanece incierto, ya que la Corte Suprema, con mayoría conservadora, podría fallar a favor de la administración Trump. Mientras tanto, la comunidad venezolana en EE.UU. vive con zozobra ante la posibilidad de perder su estatus legal y enfrentar deportaciones.