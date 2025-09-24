Costa Rica lanzó nuevo sistema de escáneres con IA en sus puertos para enfrentar el narcotráfico: una millonaria donación de EE. UU. que lucha contra el problema en el Caribe

Este miércoles, el Gobierno de Costa Rica inauguró un nuevo sistema de escáneres con inteligencia artificial en sus puertos con el objetivo de enfrentar el narcotráfico y evitar la exportación de drogas hacía Europa y Estados Unidos, según reportaron las autoridades de dicho país centroamericano bañado por el océano Pacífico y el mar Caribe.

La tecnología fue instalada en los puertos de Caldera, la principal zona portuaria en la zona pacífica, en la provincia de Puntarenas, así como en la terminal Gastón Kogan Kogan, en el puerto de Moín, cerca de la localidad caribeña de Limón.

Los escáneres fueron una donación de Estados Unidos valorada en cerca de 20 millones de dólares, la cual permitirá visualizar la estructura interna y las densidades de las cargas en los contenedores de los puertos marítimos.

"La misión es luchar cotidianamente contra el escarnio del narcotráfico, tanto a nivel internacional como dentro de nuestra propia casa", dijo el presidente costarricense Rodrigo Chaves en el puerto de Caldera durante la presentación oficial.

El mandatario centroamericano puntualizó que los aparatos "marcarán un antes y un después en la seguridad portuaria del país".

Por su parte, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, apuntó que, con la instalación de dichos aparatos de última generación, Costa Rica tiene escáneres "en todos sus puertos".

Actualmente, el país enfrenta un auge de operaciones de los cárteles de Colombia y México, que han convertido el territorio como centro logístico y de transbordo de drogas hacia distintos destinos, especialmente Estados Unidos.

Dicho flagelo, llevó a Costa Rica a cerrar el 2024 con una tasa de 16,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial.

Además, los registros oficiales indican que, entre 2022 y 2024, Costa Rica decomisó 81 toneladas de drogas, una cantidad solo superada por su vecino Panamá.

Cabe señalar que la donación de los escáneres por parte de EE. UU. a Costa Rica tiene lugar en momentos en los que la administración del presidente Donald Trump lleva a cabo un despliegue militar en el Caribe para enfrentar a los cárteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.