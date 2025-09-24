NTN24
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Caribe

Costa Rica lanzó nuevo sistema de escáneres con IA en sus puertos para enfrentar el narcotráfico: una millonaria donación de EE. UU. que lucha contra el problema en el Caribe

septiembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Costa Rica - Canva
Costa Rica - Canva
Los aparatos de última generación están valorados en cerca de 20 millones de dólares.

Este miércoles, el Gobierno de Costa Rica inauguró un nuevo sistema de escáneres con inteligencia artificial en sus puertos con el objetivo de enfrentar el narcotráfico y evitar la exportación de drogas hacía Europa y Estados Unidos, según reportaron las autoridades de dicho país centroamericano bañado por el océano Pacífico y el mar Caribe.

La tecnología fue instalada en los puertos de Caldera, la principal zona portuaria en la zona pacífica, en la provincia de Puntarenas, así como en la terminal Gastón Kogan Kogan, en el puerto de Moín, cerca de la localidad caribeña de Limón.

o

Los escáneres fueron una donación de Estados Unidos valorada en cerca de 20 millones de dólares, la cual permitirá visualizar la estructura interna y las densidades de las cargas en los contenedores de los puertos marítimos.

"La misión es luchar cotidianamente contra el escarnio del narcotráfico, tanto a nivel internacional como dentro de nuestra propia casa", dijo el presidente costarricense Rodrigo Chaves en el puerto de Caldera durante la presentación oficial.

El mandatario centroamericano puntualizó que los aparatos "marcarán un antes y un después en la seguridad portuaria del país".

Por su parte, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, apuntó que, con la instalación de dichos aparatos de última generación, Costa Rica tiene escáneres "en todos sus puertos".

o

Actualmente, el país enfrenta un auge de operaciones de los cárteles de Colombia y México, que han convertido el territorio como centro logístico y de transbordo de drogas hacia distintos destinos, especialmente Estados Unidos.

Dicho flagelo, llevó a Costa Rica a cerrar el 2024 con una tasa de 16,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial.

Además, los registros oficiales indican que, entre 2022 y 2024, Costa Rica decomisó 81 toneladas de drogas, una cantidad solo superada por su vecino Panamá.

Cabe señalar que la donación de los escáneres por parte de EE. UU. a Costa Rica tiene lugar en momentos en los que la administración del presidente Donald Trump lleva a cabo un despliegue militar en el Caribe para enfrentar a los cárteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Temas relacionados:

Caribe

Costa Rica

Narcotráfico

Despliegue militar de Estados Unidos

Drogas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro tiene los días o las semanas contados; me hablan de entre cuatro y seis semanas para la operación final": Pacho Santos, exvicepresidente de Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El presidente tiene más casos abiertos en la fiscalía”: diputada que presidió la comisión para retirarle la inmunidad al mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es un régimen que aprieta a su población": canciller de Costa Rica denuncia violaciones de derechos humanos en Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití ante la ONU

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el impacto de las polémicas declaraciones de Trump en las que relaciona un reconocido medicamento con el autismo?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Estoy siendo un instrumento para un propósito muy grande”: Tiktoker ecuatoriana que por casualidad grabó a un colombiano que es buscado por su familia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia y Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos - Foto EFE
Departamento de Estado de Estados Unidos

Estados Unidos dice que postura del presidente Petro "es decepcionante" y resalta que "la retórica no lleva a muchos resultados"

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Venezuela

¿Qué es el 'Estado de Conmoción' exterior que analiza declarar maduro en Venezuela?

Nicolás Maduro - AFP
Cartel de Los Soles

"Para Maduro, pasar el resto de sus días en una cárcel puede empezar a ser la mejor de sus opciones": Pedro Mario Burelli

Estatua Donald Trump y Jeffrey Epstein en Washington | Foto: AFP
Donald Trump

Aparece polémica estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein tomados de la mano cerca del Capitolio en Washington DC

Pruebas de los cuatro misiles en las costas de Florida | Foto: Marina de EE.UU.
Lanzamientos de misiles

Marina de EE. UU. realizó lanzamientos exitosos de misiles Trident II D5LE desde un submarino balístico en las costas de Florida, el destello se vio desde Puerto Rico

Más de Actualidad

Ver más
Metro de Bogotá - Foto AFP
Colombia

Confirman que ciudad colombiana se suma al transporte masivo ferroviario: alcalde anuncia inicio de estudios para el diseño del metro

Despliegue militar de EE. UU. - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Estamos presentes y comprometidos en el Caribe y Sudamérica": el nuevo mensaje del Comando Sur de EE. UU. en medio del despliegue militar cerca a las costas de Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"Ya no hay barcos, estamos buscando más": Trump habla sobre operativos del Comando Sur en el Caribe

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

JEP - EFE
JEP

Ocho años de trabajos de búsqueda de personas y sin pagar cárcel, la sentencia por secuestro a excabecillas de las Farc en primer fallo de la JEP

Posible 11 inicialista de Colombia ante Bolivia - Foto: AFP
Selección Colombia

Sin Muñoz ni Castaño: este sería el once de Colombia para enfrentar a Bolivia en fecha crucial de las Eliminatorias Sudamericanas

Fernando Batista - Foto EFE
Fernando Batista

La sentida carta de despedida del ‘Bocha’ Batista tras ser destituido como técnico de la Vinotinto

Metro de Bogotá - Foto AFP
Colombia

Confirman que ciudad colombiana se suma al transporte masivo ferroviario: alcalde anuncia inicio de estudios para el diseño del metro

Karol G encabezará el cartel de Coachella 2026 - Foto: AFP
Festival

Cantante colombiana encabeza junto a la estadounidense Sabrina Carpenter la lista de artistas que harán parte del Coachella 2026

Conrado Osorio, actor colombiano
Actor

Actor de 'La ley del corazón' revela complicaciones en su lucha contra el cáncer: "Han sido semanas difíciles"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda