País caribeño se negó a extraditar a Estados Unidos a exvicepresidente de la FIFA que fue acusado de corrupción por el caso FIFAgate

La justicia de Trinidad y Tobago rechazó extraditar al exvicepresidente de la FIFA, Jack Warner, quien fue vetado de por vida por el organismo rector del fútbol mundial y que enfrenta acusaciones de corrupción por parte de Estados Unidos, que busca llevarlo a juicio.

El exdirigente de 82 años estuvo en el centro del escándalo de corrupción que sacudió al organismo en 2015, conocido como FIFAgate, y que conllevó a una ola de detenciones de varios altos funcionarios deportivos, en su mayoría latinoamericanos.

La jueza Karen Reid, de Trinidad y Tobago, dijo al final de la audiencia que "Warner ha sido puesto en libertad", mientras que anunció la suspensión "permanente" del proceso de extradición que tenía pendiente.

Para quedar en libertad, Warner tuvo que pagar una fianza de 370.000 dólares. "Nada podría borrar el dolor y la humillación que he sentido durante los últimos diez años, por no mencionar mi encarcelamiento", comentó ante la agencia de noticias AFP.

Cuando Warner se desempeñaba como miembro del comité ejecutivo de la FIFA votó a favor de otorgar a Rusia y Catar la sede de los Mundiales de 2018 y 2022.

Para el Mundial de 2006, cuando Warner era presidente de la federación de su país, Trinidad y Tobago clasificó por única vez en su historia.

A finales de 2023, exactamente para el mes de noviembre, el exdirigente fue condenado por la justicia de su país a pagar más de 220.000 dólares a un empresario local. Según la investigación del caso, Warner había prometido reembolsar un préstamo de un empresario con una futura subvención de la FIFA.

La decisión sobre su traslado a EE. UU. pone fin a una discusión legal de 10 años sobre la existencia o no de un acuerdo de extradición entre Estados Unidos y el país caribeño.