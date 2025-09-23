NTN24
Martes, 23 de septiembre de 2025
Martes, 23 de septiembre de 2025
FIFA

País caribeño se negó a extraditar a Estados Unidos a exvicepresidente de la FIFA que fue acusado de corrupción por el caso FIFAgate

septiembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
FIFA | Foto: AFP
FIFA | Foto: AFP
El exdirigente recobró la libertad tras pagar una fianza de 370.000 dólares.

La justicia de Trinidad y Tobago rechazó extraditar al exvicepresidente de la FIFA, Jack Warner, quien fue vetado de por vida por el organismo rector del fútbol mundial y que enfrenta acusaciones de corrupción por parte de Estados Unidos, que busca llevarlo a juicio.

El exdirigente de 82 años estuvo en el centro del escándalo de corrupción que sacudió al organismo en 2015, conocido como FIFAgate, y que conllevó a una ola de detenciones de varios altos funcionarios deportivos, en su mayoría latinoamericanos.

o

La jueza Karen Reid, de Trinidad y Tobago, dijo al final de la audiencia que "Warner ha sido puesto en libertad", mientras que anunció la suspensión "permanente" del proceso de extradición que tenía pendiente.

Para quedar en libertad, Warner tuvo que pagar una fianza de 370.000 dólares. "Nada podría borrar el dolor y la humillación que he sentido durante los últimos diez años, por no mencionar mi encarcelamiento", comentó ante la agencia de noticias AFP.

Cuando Warner se desempeñaba como miembro del comité ejecutivo de la FIFA votó a favor de otorgar a Rusia y Catar la sede de los Mundiales de 2018 y 2022.

o

Para el Mundial de 2006, cuando Warner era presidente de la federación de su país, Trinidad y Tobago clasificó por única vez en su historia.

A finales de 2023, exactamente para el mes de noviembre, el exdirigente fue condenado por la justicia de su país a pagar más de 220.000 dólares a un empresario local. Según la investigación del caso, Warner había prometido reembolsar un préstamo de un empresario con una futura subvención de la FIFA.

La decisión sobre su traslado a EE. UU. pone fin a una discusión legal de 10 años sobre la existencia o no de un acuerdo de extradición entre Estados Unidos y el país caribeño.

Temas relacionados:

FIFA

Disputa

Trinidad y Tobago

Deportes

Corrupción

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Cómo cambia el tablero en Venezuela el discurso de Trump en la ONU con dura advertencia a Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay 34 colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela": analista sobre reciente informe de DDHH de la Misión de la ONU

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Espero que pueda salir pronto; visité Venezuela cuando Chávez hasta que llegó Maduro y fue peor": Nancy Pelosi, expresidente de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué significa reconocer el Estado palestino? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Efectos del discurso de Donald Trump en la ONU donde se refirió a Maduro como narcoterrorista

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Javier Milei y Donald Trump en la Asamblea General de la ONU - Foto EFE
Asamblea General de la ONU

"Ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso": Trump se despacha en elogios hacia Milei tras reunión de ambos mandatarios en la ONU

Banderas de Palestina y la UE (AFP)
Palestina

¿Qué significa reconocer el Estado palestino? Esto dicen los expertos

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

"EE.UU. y República Dominicana serían culpables de asesinato de ciudadanos colombianos": Petro sobre ataque a narcolancha en el Caribe

Nicolás Maduro´y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Régimen de Maduro

Maduro promete enviar más cartas a Trump tras rechazo de Washington: "Si cierran una puerta, entras por la ventana"

Donald Trump ante la ONU - Foto AFP
Asamblea General de la ONU

"Empezamos a usar el poder supremo del Ejército de EE. UU. para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de narcotráfico lideradas por Maduro": Trump en la ONU

Más de Deportes

Ver más
Selección Colombia vs. Bolivia - Foto AFP
Selección Colombia

Fechas y próximos rivales confirmados de la selección Colombia antes del Mundial

Caída en el ciclismo / FOTO: EFE
Ciclismo

El impactante momento en que un PNB causa aparatoso accidente contra ciclistas de la 'Vuelta al Táchira'

Primer día del US Open - Foto: AFP
Tenis

"Los niños atrás viendo": duras críticas a tenista que destruyó violentamente su raqueta en el US Open y al que le piden buscar ayuda

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Selección Colombia vs. Bolivia - Foto AFP
Selección Colombia

Fechas y próximos rivales confirmados de la selección Colombia antes del Mundial

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Andry Hernández, venezolano que terminó en El Salvador (AFP)
Inmigrantes

Venezolano relata que cruzó el Darién para reunirse con su amado Paul y que terminó en cárcel de El Salvador

Caída en el ciclismo / FOTO: EFE
Ciclismo

El impactante momento en que un PNB causa aparatoso accidente contra ciclistas de la 'Vuelta al Táchira'

Primer día del US Open - Foto: AFP
Tenis

"Los niños atrás viendo": duras críticas a tenista que destruyó violentamente su raqueta en el US Open y al que le piden buscar ayuda

Integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) - Foto de referencia: EFE
Desapariciones forzadas

Piden información sobre un exalcalde, dos ingenieros, una docente y un joven víctimas de desaparición forzada en Barinas

Donald Trump | Foto: AFP
Charlie Kirk

“Es impensable decirle adiós a un compatriota que aún tenía mucho que dar”: Donald Trump dio emotivas palabras en el funeral de Charlie Kirk en Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda