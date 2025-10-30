¿Cuál es el balance del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping?

Este jueves los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, se reunieron con un objetivo principal: reducir las tensiones comerciales entre sus países.

Tras el histórico encuentro, Washington confirmó recortará algunos aranceles y Pekín mantendrá el flujo de suministros de las vitales tierras raras.

Trump calificó su primer cara a cara con Xi en seis años como un "gran éxito", mientras que el líder chino dijo que ambos alcanzaron un "importante consenso" para resolver la guerra económica.

"Creo que fue una reunión increíble", dijo Trump tras el encuentro con Xi en la ciudad surcoreana de Busan.

Los periodistas Galo Arellano y Oria Brito, ofrecieron una entrevista en Club de Prensa Miami de NTN24 para analizar el encuentro.