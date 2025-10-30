NTN24
Jueves, 30 de octubre de 2025
Jueves, 30 de octubre de 2025
Donald Trump

¿Cuál es el balance del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping?

octubre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Los periodistas Galo Arellano y Oria Brito, ofrecieron una entrevista en Club de Prensa Miami de NTN24 para analizar el encuentro.

Este jueves los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, se reunieron con un objetivo principal: reducir las tensiones comerciales entre sus países.

Tras el histórico encuentro, Washington confirmó recortará algunos aranceles y Pekín mantendrá el flujo de suministros de las vitales tierras raras.

Trump calificó su primer cara a cara con Xi en seis años como un "gran éxito", mientras que el líder chino dijo que ambos alcanzaron un "importante consenso" para resolver la guerra económica.

"Creo que fue una reunión increíble", dijo Trump tras el encuentro con Xi en la ciudad surcoreana de Busan.

Los periodistas Galo Arellano y Oria Brito, ofrecieron una entrevista en Club de Prensa Miami de NTN24 para analizar el encuentro.

Temas relacionados:

Donald Trump

Gobierno de Estados Unidos

China

Xi Jinping

Corea del Sur

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Lo que hemos visto aquí es un baño de sangre”: director de Human Rigths Watch en Brasil cuestionó megaoperativo policial en Río de Janeiro que terminó con más de 100 muertos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Brasil se está volviendo un narcoestado y Lula no quiere clasificar a los grupos criminales como organizaciones terroristas”: diputado brasileño Marcel Van Hattem

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Esto reabre el debate de la carrera armamentista”: experto sobre la reanudación de las pruebas nucleares de Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Sobreviviente a ataque contra semisumergible es exconvicto, reincidió y salió libre: ¿qué revela su caso?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Gerente de Amnistía Internacional Venezuela, Manuel Finol, fue puesto en libertad tras haber sido detenido por el régimen de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Más de Actualidad

Ver más
Pasaportes | Foto Canva
visas

EE. UU. desaparece del top 10: estos son los pasaportes más poderosos del mundo en 2025, según reconocida firma

Guerrillero del ELN (AFP)
Secuestros del ELN

"Es algo inhumano para nosotros": familiar de policía secuestrado por el ELN habla en NTN24 sobre ‘juicio revolucionario’ anunciado por el grupo guerrillero

Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia converso con María Corina Machado - Fotos: AFP
Rodrigo Paz

"Gracias por este gol desde el centro del campo con el Premio Nobel": el emotivo diálogo entre María Corina Machado y el presidente electo de Bolivia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Pasaportes | Foto Canva
visas

EE. UU. desaparece del top 10: estos son los pasaportes más poderosos del mundo en 2025, según reconocida firma

Guerrillero del ELN (AFP)
Secuestros del ELN

"Es algo inhumano para nosotros": familiar de policía secuestrado por el ELN habla en NTN24 sobre ‘juicio revolucionario’ anunciado por el grupo guerrillero

Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia converso con María Corina Machado - Fotos: AFP
Rodrigo Paz

"Gracias por este gol desde el centro del campo con el Premio Nobel": el emotivo diálogo entre María Corina Machado y el presidente electo de Bolivia

Steve Witkoff, Ivanka Trump y Jared Kushner - Foto AFP
Israel - Hamás

"Vamos a celebrar el lunes cuando esto realmente llegue a su fin": enviado especial e hija de Trump acompañan en Tel Aviv manifestación multitudinaria por los rehenes israelíes

"Cien años de soledad" | Foto EFE
Censura

“Cien años de soledad” y otros 4.000 libros fueron vetados en escuelas públicas de EE. UU.: los títulos y razones detrás del veto

Selección de Venezuela y César Farías, entrenador venezolano - Fotos: EFE
La Vinotinto

Revelan que la FVF se reuniría con entrenador mundialista para concretar su llegada a La Vinotinto y que César Farías estuvo en conversaciones

Colombianos detenidos | Foto Canva
Colombia - Venezuela

“Mi hermano desapareció y al mes lo acusaron de mercenario”: la angustia de las familias colombianas con parientes detenidos en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda