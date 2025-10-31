NTN24
Viernes, 31 de octubre de 2025
Nicolás Maduro

"Maduro quería una Navidad adelantada, pero Halloween siempre llega primero": María Elvira Salazar lanza enigmático mensaje en medio de despliegue de EE. UU. en el Caribe

octubre 31, 2025
Por: Redacción NTN24
María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
La publicación se da en medio del creciente e histórico despliegue militar de los Estados Unidos en el Caribe.

La congresista republicana María Elvira Salazar lanzó este miércoles un inesperado e enigmático mensaje en contra de Nicolás Maduro en medio del despliegue militar que realiza Estados Unidos en el Caribe.

“Maduro quería una Navidad adelantada, pero Halloween siempre llega primero”, escribió la congresista en su cuenta de X.

La publicación se da en medio del creciente e histórico despliegue militar de los Estados Unidos en el Caribe sur y de múltiples versiones de medios estadounidenses, como Newsweek y el Miami Herald, que informan sobre la posibilidad de un ataque en territorio venezolano.

La expectativa ha venido en aumento, impulsada también por las constantes declaraciones de Donald Trump, quien autorizó públicamente operaciones de la CIA en Venezuela y ha advertido insistentemente sobre una nueva etapa del despliegue militar con ataques terrestres.

o

Además, el Gobierno Trump acusa a Nicolás Maduro de ser el líder del Cartel de los Soles, designado como organización narcoterrorista, y de estar detrás del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

También han continuado los ataques armados de Estados Unidos contra embarcaciones señaladas de transportar drogas en el Caribe y en el Pacífico, acciones que han dejado alrededor de 62 personas muertas.

Precisamente, este viernes, Naciones Unidas instó a Estados Unidos a detener estos ataques y calificó lo ocurrido como "ejecuciones extrajudiciales".

"Estos ataques, con su creciente coste humano, son inaceptables", escribió en un comunicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.

"Estados Unidos debe poner fin a dichos ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de esas embarcaciones, más allá del presunto comportamiento delictivo que se les atribuya", agregó.

