El nuevo auto chino que rompe récords: alcanza casi los 500 km/h y supera a Bugatti y Tesla

Uno de los mayores productores de vehículos eléctricos del mundo es la multinacional china Build Your Dreams (BYD). Fundada en 1994, la empresa ha destacado en investigaciones y desarrollos de nuevas tecnologías para soluciones de la movilidad sostenible.

VEA TAMBIÉN China se prepara para romper récord en el espacio: la misión Shenzhou-21 intentará un acoplamiento inédito a la estación Tiangong o

Este año la empresa superó el récord de velocidad automovilística en las pistas de pruebas Automotive Testing Papenburg en Alemania (ATP), donde el hiperdeportivo YangWang U9 Xtreme alcanzó una velocidad de 496.32 KM/H (308.4 mph).

El piloto encargado de marcar este récord y de llevar al límite al YangWang U9 Xtreme fue el alemán Marc Basseng, quien primero estableció la velocidad máxima del U9 y, posterior a ese evento, hizo la misma hazaña con el prototipo.

“Este récord solo fue posible porque el U9 Xtreme tiene un rendimiento increíble. Técnicamente, algo así no es posible con un motor de combustión. Gracias al motor eléctrico, el auto es silencioso, no hay cambios de carga”, comentó Basseng.

Cabe recalcar que el YangWang U9 Xtreme deriva del modelo convencional U9, incorporando 4 motores eléctricos que giran a una velocidad de hasta 30,000 rpm y entregan una potencia en conjunto de 2,976 caballos de fuerza aproximadamente.

Adicionalmente, cuenta con una batería Blade de litio-ferrofosfato con una notable tasa de descarga de 30C, cuatro motores de ultraalta velocidad que alcanzan hasta 30.000 rpm y producen en conjunto más de 3.000 PS, neumáticos semi-slick de nivel de competición y suspensión DiSus-X específica para soportar las mayores exigencias de conducción en circuito.

Además de la velocidad incrementada, el récord radica en que lo estableció la versión de producción de este auto, que oficialmente lleva el apellido Xtreme, en honor a sus nuevas capacidades.

VEA TAMBIÉN Este país sudamericano avanza en la construcción de un submarino de 1.500 toneladas que cambiaría el equilibrio naval en la región o

La marca BYD confirmó que solo fabricarán 30 unidades exclusivas del modelo, cuyo precio no ha sido revelado y se estima que se quedará en secreto. Según Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, este récord simboliza una nueva era para la movilidad eléctrica:

“Este es un momento de enorme orgullo para todos en la división de investigación y desarrollo. Yangwang es una marca que no reconoce lo imposible, y solo gracias a este compromiso es posible lograr un vehículo como el U9X. Extiendo mi gratitud a todo el equipo y mi agradecimiento al piloto, Marc Basseng, por su destreza y aporte técnico”, expresó.