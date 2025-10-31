NTN24
Viernes, 31 de octubre de 2025
Viernes, 31 de octubre de 2025
Carros

El nuevo auto chino que rompe récords: alcanza casi los 500 km/h y supera a Bugatti y Tesla

octubre 31, 2025
Por: Laura Talero Rojas
El carro más rápido del mundo | Foto Canva
El carro más rápido del mundo | Foto Canva
El carro eléctrico YangWang U9 Xtreme dejó a la multinacional china BYD en lo más alto de los carros eléctricos.

Uno de los mayores productores de vehículos eléctricos del mundo es la multinacional china Build Your Dreams (BYD). Fundada en 1994, la empresa ha destacado en investigaciones y desarrollos de nuevas tecnologías para soluciones de la movilidad sostenible.

o

Este año la empresa superó el récord de velocidad automovilística en las pistas de pruebas Automotive Testing Papenburg en Alemania (ATP), donde el hiperdeportivo YangWang U9 Xtreme alcanzó una velocidad de 496.32 KM/H (308.4 mph).

El piloto encargado de marcar este récord y de llevar al límite al YangWang U9 Xtreme fue el alemán Marc Basseng, quien primero estableció la velocidad máxima del U9 y, posterior a ese evento, hizo la misma hazaña con el prototipo.

“Este récord solo fue posible porque el U9 Xtreme tiene un rendimiento increíble. Técnicamente, algo así no es posible con un motor de combustión. Gracias al motor eléctrico, el auto es silencioso, no hay cambios de carga”, comentó Basseng.

Cabe recalcar que el YangWang U9 Xtreme deriva del modelo convencional U9, incorporando 4 motores eléctricos que giran a una velocidad de hasta 30,000 rpm y entregan una potencia en conjunto de 2,976 caballos de fuerza aproximadamente.

Adicionalmente, cuenta con una batería Blade de litio-ferrofosfato con una notable tasa de descarga de 30C, cuatro motores de ultraalta velocidad que alcanzan hasta 30.000 rpm y producen en conjunto más de 3.000 PS, neumáticos semi-slick de nivel de competición y suspensión DiSus-X específica para soportar las mayores exigencias de conducción en circuito.

Además de la velocidad incrementada, el récord radica en que lo estableció la versión de producción de este auto, que oficialmente lleva el apellido Xtreme, en honor a sus nuevas capacidades.

o

La marca BYD confirmó que solo fabricarán 30 unidades exclusivas del modelo, cuyo precio no ha sido revelado y se estima que se quedará en secreto. Según Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, este récord simboliza una nueva era para la movilidad eléctrica:

“Este es un momento de enorme orgullo para todos en la división de investigación y desarrollo. Yangwang es una marca que no reconoce lo imposible, y solo gracias a este compromiso es posible lograr un vehículo como el U9X. Extiendo mi gratitud a todo el equipo y mi agradecimiento al piloto, Marc Basseng, por su destreza y aporte técnico”, expresó.

Temas relacionados:

Carros

China

Tecnología

Récord

Piloto

carrera

Tesla

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es irresponsable y chantajista": críticas a propuesta de Lula da Silva de "mediar" entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“No nos cansamos de llevar estos casos a la justicia internacional porque se nos ha negado la justicia local”: Juan Sebastián Chamorro, exprisionero político, sobre informe de torturas del régimen nicaragüense

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cientos de miles de migrantes afectados en EE. UU.: DHS pone fin a la extensión automática de los permisos de trabajo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Nueva carrera nuclear o jugada estratégica? Esto dicen los expertos sobre declaraciones de Trump que ponen en alerta al mundo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Maduro bromeó sobre supuesta tenencia de una bomba nuclear en Venezuela: "Ustedes no sabían"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump, Messi y Maria Corina Machado encabezan el importante America Business Forum en Miami

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Vladimir Putin (EFE)
Rusia

Rusia reiteró su apoyo al régimen de Maduro y envió amenazante advertencia: "Estamos preparados para responder"

Detenciones en Estados Unidos - EFE
Crisis por deportaciones entre EE.UU. y Colombia

Gobierno Trump busca acelerar las deportaciones para cumplir con la meta de 600 mil por año

Foto de referencia (Canva)
Migrantes

Cientos de miles de migrantes afectados en EE. UU.: DHS pone fin a la extensión automática de los permisos de trabajo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Donald Trump

“Lo que está haciendo Trump es responder a una amenaza duplicada”: analista sobre ensayos nucleares de Estados Unidos

Nicolás Maduro y Lula da Silva (EFE)
Luiz Inácio Lula Da Silva

"Es irresponsable y chantajista": críticas a propuesta de Lula da Silva de "mediar" entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Encélado - Foto NASA
Sistema Solar

Esta es la luna en nuestro sistema solar que cumple con todos los requisitos para ser un entorno que podría albergar vida

La NASA dice que Elon Musk y su empresa SpaceX están “rezagados” en carrera por llegar a la Luna.
SpaceX

Golpe de la NASA a Elon Musk y su empresa SpaceX: dice que están "rezagados" en carrera por llegar a la Luna y tendrán que competir con otras empresas

Navegación en celular - Foto de referencia Canva
Fallas

Estas han sido algunas aplicaciones afectadas, incluidas varias de Colombia, por fallo de servidores de gigante estadounidense: ¿Qué se sabe sobre la caída?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump | Foto EFE
Aranceles

Donald Trump sorprende con un nuevo arancel del 100%: ¿Qué nación fue afectada?

Leicy Santos, protagonista en el juego de la Tricolor ante Perú, en la Liga de Naciones - Foto: EFE
Selección Colombia Femenina

La selección Colombia Femenina comenzó con pie derecho su participación en la Liga de Naciones rumbo al Mundial de Brasil de 2027

Colombia | Foto EFE
Colombia

Un destino "trágico" para mercenarios colombianos que combaten en Ucrania, esta es la dura advertencia de Rusia

Flotilla Global Sumud - AFP
Mar

Se conocen nuevos videos de cuando Israel interceptó barcos de la flotilla Global Sumud; pasajeros arrojaron sus celulares al mar al verse rodeados

Futbol colombiano - Foto: EFE
Fútbol colombiano

Superintendencia de Industria y Comercio sancionó con más de 8.000 millones de pesos a la Dimayor y cinco clubes del futbol colombiano por prácticas anticompetitivas

USS. Gerald. R. Ford - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Así es por dentro el poderoso portaviones Gerald R. Ford que Donald Trump envió al Caribe cerca de Venezuela

Donald Trump ante el Parlamento de Israel - Foto AFP
Donald Trump

"La larga y dolorosa pesadilla ha terminado al fin": Donald Trump ante el Parlamento de Israel tras la liberación de rehenes

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda