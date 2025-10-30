Este país sudamericano avanza en la construcción de un submarino de 1.500 toneladas que cambiaría el equilibrio naval en la región

Las alianzas siguen creciendo para América del sur, la modernización de equipos se ha convertido un eje estratégico para los países que deseen fortalecer su soberanía marítima y proteger recursos en el océano.

VEA TAMBIÉN Una alineación cósmica iluminará el cielo a inicios de noviembre: consejos para observarla desde Colombia y Venezuela o

A principios del 2025, la Marina de Guerra del Perú (MGP) firmó un acuerdo estratégico con Hyundai Heavy Industries (HHI) de Corea del sur para la construcción del submarino HDS-1500, un modelo de última generación.

Este nuevo submarino entrará a reemplazar los actuales equipos, los cuales son de Tipo U-209/1100 y 1200, que operan hace más de 50 años y estarían previstos para posteriores actualizaciones.

Las características del submarino HDS-1500 de Hyundai son de 1500 toneladas con 63 metros de eslora y 6,5 metros de manga con una velocidad posible de 21 nudos, acompañado con mástiles integrados, baterías de iones de litio, timón en X y sistemas de propulsión de alta tecnología como AIP, junto a un sistema de combate integrado con sensores y armamento.

Una de las ventajas de este sumergible es la cantidad de personas que se necesitan para navegarlo, el HDS-1500 necesita solo 25 personas, en contraste con un submarino similar.

La oficialización de este acuerdo se llevará a cabo en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en el puerto surcoreano de Uslan, sede del astillero Gunsan de HHI, que se desarrollará entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Una vez concretado el proyecto, los ingenieros principales de la Marina de Guerra del Perú y del SIMA Perú trabajarán conjuntamente en el astillero de Hyundai en la ciudad de Islan para completar el diseño básico y sus detalles.

Actualmente, los países de América Latina que poseen los submarinos más avanzados son Chile, que posee submarinos de ataque con tecnología de vanguardia como la clase Thomson y Scorpène. Mientras que Brasil destaca por su flota y por estar desarrollando submarinos de diseño y fabricación local, incluyendo submarinos nucleares.