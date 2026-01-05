¿Cuáles serían las exigencias que le haría Estados Unidos a Delcy Rodríguez tras juramentar como presidente del régimen?

En entrevista con el programa Club de Prensa Washington, Juan Luis Manfredi, catedrático de estudios internacionales en la Universidad Castilla, y Cristy Ramírez, analista política, hablaron sobre las exigencias de EE. UU. a Delcy Rodríguez.

Por su parte, Cristy Ramírez acotó que: “Si lo que va a haber es una perpetuación del régimen, lo que le van a pedir a Delcy Rodríguez es una serie de ajustes en garantías económicas, que la capacidad de que empresas estadounidenses puedan operar, algún tipo de flexibilización a la represión y eliminar la presencia de Cuba, China y probablemente Rusia”.

Mientras que Juan Luis Manfredi señaló que hay que ver si Rodríguez es capaz de “aminorar la presión, dar un poco de espacio y oxígeno a la oposición, y favorecer a los intereses económicos de Estados Unidos”.

Sobre la figura de María Corina y la pérdida del apoyo por parte de Estados Unidos, la analista política comentó que “es inexplicable el intento de ilegitimar su figura, lo que ella representa para millones de venezolanos, por parte de la administración Trump”.

Los invitados también conversaron sobre la primera comparecencia de Nicolás Maduro en Nueva York.

“Nicolás Maduro, a diferencia de lo que a veces les pasa a muchos dictadores, va a responder por todos sus crimines”, acotaron.