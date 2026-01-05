NTN24
Cae Maduro en Venezuela

¿Cuáles serían las exigencias que le haría Estados Unidos a Delcy Rodríguez tras juramentar como presidente del régimen?

enero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Los expertos Juan Luis Manfredi y Cristy Ramírez dialogaron con NTN24 sobre la juramentación de Delcy Rodríguez.

En entrevista con el programa Club de Prensa Washington, Juan Luis Manfredi, catedrático de estudios internacionales en la Universidad Castilla, y Cristy Ramírez, analista política, hablaron sobre las exigencias de EE. UU. a Delcy Rodríguez.

Por su parte, Cristy Ramírez acotó que: “Si lo que va a haber es una perpetuación del régimen, lo que le van a pedir a Delcy Rodríguez es una serie de ajustes en garantías económicas, que la capacidad de que empresas estadounidenses puedan operar, algún tipo de flexibilización a la represión y eliminar la presencia de Cuba, China y probablemente Rusia”.

Mientras que Juan Luis Manfredi señaló que hay que ver si Rodríguez es capaz de “aminorar la presión, dar un poco de espacio y oxígeno a la oposición, y favorecer a los intereses económicos de Estados Unidos”.

Sobre la figura de María Corina y la pérdida del apoyo por parte de Estados Unidos, la analista política comentó que “es inexplicable el intento de ilegitimar su figura, lo que ella representa para millones de venezolanos, por parte de la administración Trump”.

Los invitados también conversaron sobre la primera comparecencia de Nicolás Maduro en Nueva York.

“Nicolás Maduro, a diferencia de lo que a veces les pasa a muchos dictadores, va a responder por todos sus crimines”, acotaron.

Nicolás Maduro
Cae Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro se declara "no culpable" ante un tribunal de Nueva York

Nicolás Maduro en Nueva York
Cae Maduro en Venezuela

Vestidos con ropa de reo trasladan a Nicolás Maduro y Cilia Flores a enfrentar su primer audiencia judicial este lunes

Cilia Flores y Nicolás Maduro (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Maduro y Cilia Flores ya tienen abogados: el dictador será representado por el reconocido jurista que defendió a Julian Assange

Gustavo Petro/ Rafael Nieto - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Así como se llevaron a Maduro en pocos segundos, también podrían hacerlo con Petro": Rafael Nieto sobre advertencias de Trump contra el presidente colombiano

Maduro y su esposa son trasladados a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Juicio contra Maduro

Magíster en inteligencia estratégica explica detalles del juicio de Nicolás Maduro y su captura

