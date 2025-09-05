Cuándo llegarán los aviones de combate de Estados Unidos para sumarse a operaciones en el Mar Caribe

Fuentes de Washington, además de confirmar a la Agencia Reuters el despliegue de 10 aviones de Combate F-35 para el apoyo de operaciones en el Caribe, también confirmó la fecha en la que se daría el envío de las aeronaves.

“Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, indicaron que los 10 aviones de combate se envían para realizar operaciones contra organizaciones narcoterroristas designadas que operan en el Caribe. Los aviones deberían llegar a la zona a finales de la próxima semana, informaron”, precisó la agencia.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos suma 10 aviones de combate al despliegue en el Caribe tras sobrevuelo de aeronaves de Venezuela a un destructor, aseguran fuentes a Reuters o

Reuters este viernes confirmó que Estados Unidos ha ordenado el despliegue de 10 aviones de combate F-35 en un aeródromo de Puerto Rico para realizar operaciones contra los cárteles de la droga.

Estos avanzados aviones de combate se sumarán a la ya numerosa presencia militar estadounidense en el Caribe Sur.

La revelación sobre los F-35 se produjo pocas horas después de que el Pentágono acusara a Venezuela de un vuelo "altamente provocativo" el jueves de aviones de combate sobre un buque de guerra de la Armada estadounidense.

Los F-35 son cazas furtivos muy avanzados y serían muy eficaces en combate frente la fuerza aérea de Venezuela, que incluye aviones F-16.

También se da tres días después de que fuerzas estadounidenses atacaran un barco que, según Trump, transportaba "cantidades masivas de drogas" desde Venezuela. La acción causó la muerte de 11 personas en aguas internacionales.

El Ministerio de Comunicaciones del régimen de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters sobre los F-35 o las acusaciones de que aviones de combate del país sobrevolaron un buque de guerra estadounidense.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo que dos F-16 venezolanos sobrevolaron el USS Jason Dunham el jueves.

El Dunham es uno de los al menos siete buques de guerra estadounidenses desplegados en el Caribe, que transporta a más de 4.500 marineros e infantes de marina.

Infantes de marina han estado realizando entrenamiento anfibio y operaciones de vuelo en el sur de Puerto Rico.

VEA TAMBIÉN Pentágono confirma que dos aviones militares de Venezuela sobrevolaron uno de los destructores desplegados por Estados Unidos en el Caribe o

El aumento de tropas ha ejercido presión sobre Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos ha calificado como "el cabecilla de un narcoestado" y líder del designado como terrorista Cartel de los Soles.

El Departamento de Estado además ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que pueda ser importante para la captura de Maduro.