¿Dardo al presidente Petro? Encargado de negocios de la Embajada de EE. UU. en Colombia se reúne con Fico Gutiérrez y lo llama "mi parcero"

Este lunes, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se reunió en la capital de Antioquia con John McNamara, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

“Gracias a mi parcero Fico Gutiérrez por recibirme en la espectacular Ciudad de la Eterna Primavera, Medellín", señaló la embajada en sus redes sociales.

Y agregó que, "durante nuestro valioso encuentro, conversamos sobre el avance de planes de inversión por parte de empresas estadounidenses, que beneficiarán a todos los colombianos y a la bella región antioqueña".

El encuentro se da apenas días después de la polémica suscitada entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos por cuenta del polémico acto público del presidente Gustavo Petro en Nueva York, que derivó en el retiro de su visa.

El mandatario, crítico de la ofensiva del ejército israelí en Gaza, instó a los soldados de Estados Unidos, que no están en Gaza, que desobedezcan al presidente Donald Trump y atiendan la voz de la humanidad.

"Desde aquí, desde Nueva York, pido a todos los soldados del ejército estadounidense que no apunten con sus armas a la humanidad. Desobedezcan las órdenes de Trump. Obedezcan las órdenes de la humanidad”, aseguró.

Desde entonces, líderes opositores como Gutiérrez, han pedido a Estados Unidos que intensifique la presión sobre la Administración Petro y extienda el retiro de visas a otros funcionarios y aliados del presidente izquierdista.

Justamente uno de los allegados de Petro cuya visa fue revocada fue el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien dijo que renunciaría al documento por apoyo al mandatario.

Horas antes del encuentro con McNamara, el alcalde de Medellín manifestó que hará llegar al gobierno de los Estados Unidos un documento en el cual se expresarán los actos de corrupción durante la administración de Quintero, en los cuales también estarían comprometidos los hermanos del ahora precandidato a la Presidencia.

“¡Los hermanitos Quintero y sus socios que saquearon a Medellín deben responder muchos interrogantes a Estados Unidos! Sus viajes a Panamá y EE. UU. no son casuales. Tenemos información de sus posibles socios y testaferros”, dijo.