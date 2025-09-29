NTN24
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Federico Gutiérrez

¿Dardo al presidente Petro? Encargado de negocios de la Embajada de EE. UU. en Colombia se reúne con Fico Gutiérrez y lo llama "mi parcero"

septiembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto: US Embassy Bogotá
Foto: US Embassy Bogotá
Horas antes del encuentro con McNamara, el alcalde de Medellín manifestó que hará llegar al gobierno de los Estados Unidos un documento en el cual se expresarán los actos de corrupción durante la administración de Daniel Quintero.

Este lunes, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se reunió en la capital de Antioquia con John McNamara, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

“Gracias a mi parcero Fico Gutiérrez por recibirme en la espectacular Ciudad de la Eterna Primavera, Medellín", señaló la embajada en sus redes sociales.

o

Y agregó que, "durante nuestro valioso encuentro, conversamos sobre el avance de planes de inversión por parte de empresas estadounidenses, que beneficiarán a todos los colombianos y a la bella región antioqueña".

El encuentro se da apenas días después de la polémica suscitada entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos por cuenta del polémico acto público del presidente Gustavo Petro en Nueva York, que derivó en el retiro de su visa.

El mandatario, crítico de la ofensiva del ejército israelí en Gaza, instó a los soldados de Estados Unidos, que no están en Gaza, que desobedezcan al presidente Donald Trump y atiendan la voz de la humanidad.

"Desde aquí, desde Nueva York, pido a todos los soldados del ejército estadounidense que no apunten con sus armas a la humanidad. Desobedezcan las órdenes de Trump. Obedezcan las órdenes de la humanidad”, aseguró.

o

Desde entonces, líderes opositores como Gutiérrez, han pedido a Estados Unidos que intensifique la presión sobre la Administración Petro y extienda el retiro de visas a otros funcionarios y aliados del presidente izquierdista.

Justamente uno de los allegados de Petro cuya visa fue revocada fue el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien dijo que renunciaría al documento por apoyo al mandatario.

Horas antes del encuentro con McNamara, el alcalde de Medellín manifestó que hará llegar al gobierno de los Estados Unidos un documento en el cual se expresarán los actos de corrupción durante la administración de Quintero, en los cuales también estarían comprometidos los hermanos del ahora precandidato a la Presidencia.

“¡Los hermanitos Quintero y sus socios que saquearon a Medellín deben responder muchos interrogantes a Estados Unidos! Sus viajes a Panamá y EE. UU. no son casuales. Tenemos información de sus posibles socios y testaferros”, dijo.

Temas relacionados:

Federico Gutiérrez

Fico Gutiérrez

Embajada de Estados Unidos

Embajada

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué buscan los demócratas con la resolución en el Congreso de EE. UU. sobre el despliegue militar en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es potestad de cualquier Estado aceptar o rechazar el ingreso a su territorio de personas extranjeras": excanciller sobre renuncia a la visa de funcionarios colombianos como protesta a medida de EE. UU. sobre Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Posturas del presidente Petro aumentan la tensión y la incertidumbre en la relación entre Colombia y EE. UU.”: María Claudia Lacouture

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Dos candidatos más se suman a la condienta electoral a la presidencia de 2026 - Foto Casa de Nariño: EFE
Candidatos presidenciales

Dos candidatos más se suman a la contienda electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2026 en Colombia

Protestas en Portland (AFP)
Donald Trump

Gobernadora de Oregon rechaza despliegue de las Fuerzas Armadas en Portland por orden de Trump: "Somos capaces de gestionar nosotros mismos nuestras necesidades"

Gustavo Petro - Foto Canva
Colombia

Cancillería de Colombia acusa a Estados Unidos de “violar el derecho internacional” al retirar visado a Gustavo Petro

Foto de referencia: AFP
Régimen venezolano

Régimen venezolano publica imágenes de ejercicios militares en Falcón como respuesta a video de EE. UU. con la recompensa de Maduro

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski pide a los países aliados medidas decisivas contra Rusia tras ataque masivo en Ucrania

Más de Actualidad

Ver más
Régimen de Maduro

No se aprende el libreto: Militares venezolanos intentaron grabar mensajes de "voluntarios" diciendo que Venezuela no es puente del narcotráfico

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

¿Quiénes son los tres militares retirados y excompañeros de Chávez que Maduro ascendió a generales en Venezuela?

Donald Trump en la ONU / FOTO: EFE
Asamblea General de la ONU

Efectos del discurso de Donald Trump en la ONU donde se refirió a Maduro como narcoterrorista

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Novak Djokovic y Carlos Alcaraz | Foto EFE
Tenis

Se acercan las semifinales del US Open: ¿quién tiene la ventaja, Novak Djokovic o Carlos Alcaraz?

Selección venezolana - Foto AFP
La Vinotinto

"Contra Colombia será mi último partido con La Vinotinto en Eliminatorias": referente de la selección venezolana revela radical decisión

Rory Branker
Presos políticos en Venezuela

Rory Branker, periodista de La Patilla, logra comunicarse con su familia por primera vez desde que fue detenido

Marco Rubio con Daniel Noboa en Ecuador. (AFP)
Marco Rubio

"Esta visita de Marco Rubio demuestra el interés de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico": analistas sobre los acuerdos entre ambos países para combatir a las bandas criminales

Régimen de Maduro

No se aprende el libreto: Militares venezolanos intentaron grabar mensajes de "voluntarios" diciendo que Venezuela no es puente del narcotráfico

Cristiano Ronaldo/ Lionel Messi - Fotos EFE
Cristiano Ronaldo

Periodista le da un beso a Cristiano Ronaldo tras ponerle la misma capa que usó Messi cuando levantó la Copa del Mundo en Catar

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

¿Quiénes son los tres militares retirados y excompañeros de Chávez que Maduro ascendió a generales en Venezuela?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda