De mayor a menor: este es el ranking de las ciudades más caras de Venezuela
Una persona necesita al menos 1.130 dólares mensuales para vivir en Caracas, la capital de Venezuela y la ciudad más cara del país.
Es la conclusión de un estudio realizado por la organización internacional "Living Cost" con datos de las personas que van reportando los costos de alimentos, vivienda, transporte, medicinas, entre otros.
El economista Asdrúbal Oliveros acotó que los 1.130 dólares es el valor que una persona, en términos óptimos, necesita para cubrir todos sus gastos, incluyendo recreación, buena alimentación, pagar un alquiler, etc.
"Estamos hablando de un universo que no necesariamente es el promedio".
Añadió que si se toma en consideración las métricas realizadas en el país, solo alimentarse para una familia de cuatro integrantes está por el orden de más de 500 dólares, mientras que la Canasta Familiar se ubica en mil 100 dólares.
Según el rankign realizado por ‘Living Cost’, la ciudad de Caracas es la más costosa para vivir.
1.- Caracas
2.- Guatire
3.- Maturín
4.- Ciudad Guayana
5.- Barcelona
6.- Maracay
7.- Barinas
8.- Valencia
9.- Carúpano
10.- Acarigua
11.- Barquisimeto
12.- Maracaibo
13.- Cumaná
14.- Cabimas
15.- Mérida
16.- Puerto La Cruz
17.- Porlamar
18.- San Cristóbal
19.- Punto Fijo
20.- Coro, siendo esta última la más económica.
Oliveros destacó que en Guatire, estado Miranda, el tema del transporte es relevante y también podría influir el aspecto de los costos de distribución.
En entrevista para el Circuito Éxitos 99.9 FM dijo que fuera de las zonas urbanas, pueden aparecer situaciones complejas: "La escasez relativa y los problemas de distribución impactan los costos de estas ciudades".