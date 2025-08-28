De mayor a menor: este es el ranking de las ciudades más caras de Venezuela

Una persona necesita al menos 1.130 dólares mensuales para vivir en Caracas, la capital de Venezuela y la ciudad más cara del país.

Es la conclusión de un estudio realizado por la organización internacional "Living Cost" con datos de las personas que van reportando los costos de alimentos, vivienda, transporte, medicinas, entre otros.

El economista Asdrúbal Oliveros acotó que los 1.130 dólares es el valor que una persona, en términos óptimos, necesita para cubrir todos sus gastos, incluyendo recreación, buena alimentación, pagar un alquiler, etc.

"Estamos hablando de un universo que no necesariamente es el promedio".

Añadió que si se toma en consideración las métricas realizadas en el país, solo alimentarse para una familia de cuatro integrantes está por el orden de más de 500 dólares, mientras que la Canasta Familiar se ubica en mil 100 dólares.

Según el rankign realizado por ‘Living Cost’, la ciudad de Caracas es la más costosa para vivir.

1.- Caracas

2.- Guatire

3.- Maturín

4.- Ciudad Guayana

5.- Barcelona

6.- Maracay

7.- Barinas

8.- Valencia

9.- Carúpano

10.- Acarigua

11.- Barquisimeto

12.- Maracaibo

13.- Cumaná

14.- Cabimas

15.- Mérida

16.- Puerto La Cruz

17.- Porlamar

18.- San Cristóbal

19.- Punto Fijo

20.- Coro, siendo esta última la más económica.

Oliveros destacó que en Guatire, estado Miranda, el tema del transporte es relevante y también podría influir el aspecto de los costos de distribución.

En entrevista para el Circuito Éxitos 99.9 FM dijo que fuera de las zonas urbanas, pueden aparecer situaciones complejas: "La escasez relativa y los problemas de distribución impactan los costos de estas ciudades".