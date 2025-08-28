El dólar se dispara y el bolívar se devalúa mientras Maduro "resiste la amenaza imperial"
Los venezolanos, dentro y fuera del país, están atentos a lo que ocurre en el Caribe con el despliegue de Estados Unidos para combatir el narcotráfico del Cartel de los Soles, del que se culpa a Maduro.
Mientras que el régimen comienza a hacer movilizaciones militares, llama a la población civil a alistarse en las Milicias, y traslada equipos tácticos al mar y a la frontera con Colombia.
Pero hay una guerra que Maduro no gana: La de la economía.
Pese a detener y perseguir a "especuladores" del dólar, el dólar ha ganado la batalla y su precio aumenta con respecto al bolívar que se ha devaluado día con día.
Para este jueves 28 de agosto, el dólar oficial del Banco Central de Venezuela se cotizaba en 145,74, mientras que en el mercado negro se compra-vende entre 190 y 200 bolívares.
Desde principios de agosto, la tasa oficial superó el precio del dólar paralelo que llevó al régimen a perseguir a los directores de los portales que publicaban el movimiento del mercado.
30 detenidos dejaron las redadas y a todos se les imputó: "terrorismo, legitimación de capitales, captación indebida, oferta engañosa y asociación".
El día del inicio de las detenciones, el dólar paralelo se ubicó en 129,70 bolívares y el oficial en en 99. Hoy el oficial está por encima de los 145.