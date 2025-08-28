NTN24
Jueves, 28 de agosto de 2025
Dólar en Venezuela

El dólar se dispara y el bolívar se devalúa mientras Maduro "resiste la amenaza imperial"

agosto 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Hombre contando dólares y bolívares - Foto de referencia: EFE
En días pasados se comentó la intención de Maduro de tomar medidas sobre los precios, pero sucedieron cosas más urgentes.

Los venezolanos, dentro y fuera del país, están atentos a lo que ocurre en el Caribe con el despliegue de Estados Unidos para combatir el narcotráfico del Cartel de los Soles, del que se culpa a Maduro.

Mientras que el régimen comienza a hacer movilizaciones militares, llama a la población civil a alistarse en las Milicias, y traslada equipos tácticos al mar y a la frontera con Colombia.

Pero hay una guerra que Maduro no gana: La de la economía.

Pese a detener y perseguir a "especuladores" del dólar, el dólar ha ganado la batalla y su precio aumenta con respecto al bolívar que se ha devaluado día con día.

Movimiento del dólar , según el BCV
Movimiento del dólar , según el BCV

 

Para este jueves 28 de agosto, el dólar oficial del Banco Central de Venezuela se cotizaba en 145,74, mientras que en el mercado negro se compra-vende entre 190 y 200 bolívares.

Desde principios de agosto, la tasa oficial superó el precio del dólar paralelo que llevó al régimen a perseguir a los directores de los portales que publicaban el movimiento del mercado.

30 detenidos dejaron las redadas y a todos se les imputó: "terrorismo, legitimación de capitales, captación indebida, oferta engañosa y asociación".

El día del inicio de las detenciones, el dólar paralelo se ubicó en 129,70 bolívares y el oficial en en 99. Hoy el oficial está por encima de los 145.

