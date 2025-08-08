NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Sin control de la inflación: Dólar BCV supera el precio del dólar paralelo cuando comenzaron las redadas contra "especuladores"

agosto 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Ni la persecución contra los "especuladores" han frenado la subida del dólar en Venezuela.

A finales de mayo, el régimen venezolano comenzó una cruzada contra creadores de cuentas digilales que publicaban el precio del dólar paralelo, o dólar negro.

Al mismo tiempo la vicepresidenta Delcy Rodríguez amenazó a los comercios con acatar de inmediato el precio del dólar del Banco Central de Venezuela, que tenía un margen importante de diferencia con el paralelo.

De inmediato se desplegaron funcionarios administrativos a fiscalizar comercios, mientras que los policías realizaban masivas detenciones a creadores de portales que reflejaban la tasa paralela.

El argumento era que éstos imponían deliberadamente precios de especulación para perjudicar las políticas económicas de Maduro.

El propio gobierno ubicó en "más de 30 detenidos" por "especular" con el precio del dólar, en arrestos ejecutados en Caracas, Aragua, Barinas, Lara, La Guaira, Mérida, Miranda, Yaracuy y Zulia.

Se les imputó "terrorismo, legitimación de capitales, captación indebida, oferta engañosa y asociación", entre ellos al creador de Monitor Dólar, Carlos Andrés Pérez.

El día del inicio de las detenciones, el dolar paralelo se ubicó en 129,70 bolíbares y el oficial en en 99.

Desde entonces todos los portales dejaron de reflejar el precio del dólar paralelo, y aumentó el pago en bolívares dado que la referencia única era el dólar BCV, más bajo, y algunos comercios para amortizar el impacto comenzaron a calcular sus precios en euros.

Pero el dólar BCV no se ha detenido y esta semana cierra oficialmete en 130,06 bolívares, es decir; alcanzó la cifra del dólar perseguido en menos de tres meses, dejando una seria preocupación por la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación que Maduro no logra detener.

Además la cuenta de Monitor Dólar volvió a publicar los precios de la moneda estadounidense, pero la denomina Dólar Binace que ubica este viernes 8 de agosto en 184,75.

