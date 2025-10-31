NTN24
Viernes, 31 de octubre de 2025
Régimen de Maduro

De "no crazy war" a "merci beaucoup": Maduro cambia el inglés por francés en un nuevo intento fallido de hablarle a los Estados Unidos

octubre 31, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Mañana
Las jocosas declaraciones de Maduro refuerzan la idea de que, por momentos, parece tomarse a la ligera el despliegue militar en el Caribe cerca de las costas de Venezuela.

El líder del régimen que acecha a Venezuela, Nicolás Maduro, pretendió hablar en francés este jueves, según él, para enviarle un mensaje "al norte", refiriéndose a los Estados Unidos.

"Merci beaucoup pour ces conseils", intenta decir Maduro, en un mensaje que traduciría en español "gracias por los consejos", respecto a una asesoría que habría recibido previamente.

o

"¿Cómo se dice paz en francés, queremos paz?", pregunta después Maduro. "Paix", dice luego de que le indican cómo se dice la palabra desde el público, intentando replicar un mensaje expresado en dos ocasiones distintas semanas atrás.

Posteriormente el acusado de "narcodictador" se jacta de que el régimen está buscando la paz y justifica sus intentos por hablar otros idiomas al aseverar que, si lo manifiesta de otras maneras, entonces así se puede entender su petición.

"Lo que pasa es que hay que hablarlo en distintos idiomas para ver si en el norte entienden, que Venezuela lo que quiere es paz. Queremos paz", indicó.

o

Este intento de Maduro de hablar otro idioma se suma a otros recientes que ya había tenido, pero con el inglés, que desató burlas y críticas, pues algunos consideraron que no solamente se ridiculizaba él con las expresiones, sino también al idioma mismo de los otros territorios.

Dos semanas atrás Maduro se pronunció en un acto público en Caracas y aprovechó la oportunidad para intentar hacer una llamado "a la paz" mientras criticaba el hecho de que Trump hubiese anunciado que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela.

"No war, yes peace", expresó con un tono enérgico en ese momento el dictador, intentando enviar un mensaje que en español sería algo similar a "No a la guerra, sí a la paz", según intentó él mismo traducirse.

La semana pasada Maduro había vuelto a enviar un mensaje al país norteamericano a propósito del despliegue militar ordenado por el Gobierno Trump en el Caribe que busca hacer frente a los carteles de la droga en la región, incluido el Cartel de los Soles que Washington asegura es una organización terrorista encabezada por el propio Maduro.

Durante la juramentación de la Comisión Promotora para la Constituyente de la Clase Obrera que se dio en el Complejo Parque Central de Caracas, el líder del régimen pidió que se detuviera una "guerra loca".

"¡No crazy war, please! Yes peace, yes peace, forever, peace forever, ¡No crazy war!, No a la guerra loca, ¡No crazy war!", afirmó.

Luego bromeó diciendo que se trataba de un "lenguaje 'tarzaneado'" y que, si se traduce en español "tipo Tarzán" sería no guerra, "no guerra, no querer guerra, no a la guerra de los locos, no a la locura de la guerra, esa sería la traducción verdad", consideró.

Las jocosas declaraciones de Maduro refuerzan la idea de que, por momentos, parece tomarse a la ligera la ofensiva militar estadounidense que incluye destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales ubicados en aguas internacionales del Caribe cerca de las costas de Venezuela.

El 2 de septiembre ese operativo, liderado por el Departamento de Guerra estadounidense en colaboración con el Comando Sur y otras entidades del Caribe, realizó el primero de una serie de ataques contra embarcaciones y submarinos, dos de ellos en el Pacífico, en los que la cifra de fallecidos ya superó los 60.

o

Maduro ha tachado dichas operaciones de "amenaza" y "asedio" y asegura que el despliegue tiene como finalidad un presunto cambio de régimen, al tiempo que entidades internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tildan los ataques a mar abierto de "ejecuciones extrajudiciales".

