Régimen de Maduro afirma que interceptaron tres aeronaves que supuestamente transportaban droga: dos de ellas aparentemente "entraron desde el norte"

El cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que se habían interceptado tres aviones que supuestamente eran utilizados para el narcotráfico, en momentos en los que Estados Unidos adelanta una operación antidrogas en el Caribe cerca a las costas venezolanas.

"Anteayer... una avioneta de narcotráfico entró por el Caribe. Nuestra aviación la detectó al instante", dijo Maduro en un evento oficial.

Asimismo, mencionó una operación similar ocurrida este miércoles 29 de octubre. "Hoy, dos avionetas de narcotráfico entraron desde el norte” Y de acuerdo con nuestra ley, tenemos una ley de intercepción... ¡zas, zas, zas!", dijo.

El régimen venezolano busca demostrar esfuerzos contra el tráfico de drogas frente a un despliegue militar naval de la Administración del presidente Donald Trump a muy poca distancia del país, lo que ha catalogado como una "amenaza" a la soberanía.

Recientemente, el régimen dijo que destruyó supuestos campamentos de "narcotraficantes terroristas" colombianos en su territorio.

Según Domingo Hernández Larez, jefe del comando estratégico de las fuerzas armadas del régimen, los militares arrasaron "dos campamentos logísticos utilizados por los grupos invasores Tancol", acrónimo utilizado en Venezuela para "terroristas armados narcotraficantes de Colombia".

Añadió que durante las operaciones fueron hallados panfletos del grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) y se incautaron municiones, vehículos todoterreno, chalecos tácticos y combustible.