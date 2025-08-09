NTN24
Sábado, 09 de agosto de 2025
Crisis

"De no darse el apoyo del gobierno federal, esto va a convertirse en un infierno": analista sobre situación de seguridad en el estado mexicano de Veracruz

agosto 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Mesa de periodistas
Los periodistas Noé Zavaleta, Jesús Olivares y Claudia Guerrero se refirieron a la crisis durante una entrevista con el programa Mesa de Periodistas.

En el programa Mesa de Periodistas, transmitido por NTN24, se abordó la preocupante situación de seguridad en el estado mexicano de Veracruz. Durante la charla, periodistas expertos advirtieron sobre la creciente presencia del crimen organizado y la falta de resultados en el combate a la delincuencia.

"Tuvo que pasar lamentablemente este motín videograbado, que salió a la luz en prensa nacional e internacional, para que ahora sí ya busquen soluciones", señaló Noé Zavaleta, corresponsal de Milenio.

Por su parte, Jesús Olivares, periodista de Radio Fórmula, coincidió en que la situación no es nueva y se remonta a años atrás. "De no darse el apoyo del gobierno federal, esto lamentablemente va a convertirse en un infierno, tal como sucedió hace algunos años con la entrada del grupo de los Zetas", advirtió.

Finalmente, la también periodista Claudia Guerrero señaló una "crisis gubernamental" en la administración de Rocío Nahle y cuestionó el desempeño de funcionarios clave como el secretario de Seguridad Pública y la fiscal general del Estado. "Debe haber un manotazo dentro del gobierno de Rocío Nahle", afirmó.

