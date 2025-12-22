NTN24
Lunes, 22 de diciembre de 2025
Lunes, 22 de diciembre de 2025
Alianza militar

¿De qué se trata la operación contra el narcotráfico de EE. UU. en Ecuador?

diciembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El general (R) Wagner Bravo, exjefe del Estado Mayor del Ejército ecuatoriano, habló en La Tarde de NTN24 sobre los desafíos que deberá afrontar la cooperación militar entre los países que administran Donald Trump y Daniel Noboa.

El pasado miércoles, Estados Unidos anunció que efectivos de su Fuerza Aérea participan en una operación de carácter temporal en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, Ecuador, donde funcionó una base militar estadounidense hasta 2009.

o

La iniciativa busca debilitar las rutas del narcotráfico en uno de los corredores más relevantes para el tráfico de drogas.

Sobre dicho asunto, el general (R) Wagner Bravo, exjefe del Estado Mayor del Ejército ecuatoriano, habló en el programa La Tarde de NTN24.

“Ese personal estadounidense con esta fase de coordinación, seguramente hará exploración aeromarítima para detectar esos ilícitos, naves que llevan especialmente cocaína”, dijo el entrevistado.

“Ellos ya estuvieron aquí, recordemos que desde 1999 al 2009 en el Ecuador había bases estadounidenses, por ende, ya tenemos una idea de lo que se necesita aquí con esa cooperación. Sí se necesita esa cooperación, hoy se ha dicho que va a ser temporal”, argumentó.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la embajada estadounidense informó que el personal de la Fuerza Aérea de EE. UU. trabaja de forma coordinada con la Fuerza Aérea del Ecuador.

o

La notificación precisó que se trata de un esfuerzo limitado en el tiempo, enmarcado dentro de una estrategia bilateral de seguridad a largo plazo, acorde con los acuerdos vigentes y la legislación ecuatoriana.

La operación, según la Casa Blanca, tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las fuerzas militares ecuatorianas, especialmente en materia de recopilación de inteligencia y combate al narcotráfico, con el fin de enfrentar a grupos narcoterroristas y proteger tanto a Ecuador como a Estados Unidos frente a amenazas.

