Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Asesinaron a futbolista del Barcelona Sporting durante atentado en Ecuador

diciembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Asesinato de futbolista en Ecuador - AFP
Asesinato de futbolista en Ecuador - AFP
La noticia fue confirmada por el equipo mediante un comunicado divulgado por las plataformas digitales.

El Barcelona Sporting Club, equipo de fútbol de Ecuador, confirmó la muerte de su jugador Mario Pineida, quien fue asesinado durante un atentado en su contra.

o

“Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra”, escribió el equipo en un comunicado difundido en sus redes sociales.

o

Añadió que “esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista”.

Según el diario local El Universo, el hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles 17 de diciembre en Samanes 4, en el norte de Guayaquil.

Al parecer, se registró una balacera que dejó dos personas baleadas. Una de esas personas fue identificada como jugador del Barcelona Sporting Club, Pineida, de 33 años.

El club indicó que en las próximas horas se informará sobre los actos que se realizarán en su memoria.

