Martes, 30 de septiembre de 2025
De Venezuela a Estados Unidos: el proceso completo para ejercer medicina, contado por un especialista

septiembre 30, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Miles de médicos latinoamericanos viven en Estados Unidos sin poder ejercer su profesión, sin embargo, el doctor venezolano detalla los pasos, costos y retos para homologar un título en el sistema estadounidense.

En Estados Unidos se calcula que más de dos millones de médicos graduados en Latinoamérica provenientes de países como Venezuela, Colombia o México residen actualmente sin poder ejercer la profesión para la que se formaron.

o

Para muchos, el camino hacia el reconocimiento de su título parece complejo y lleno de obstáculos. Sin embargo, el doctor venezolano Kaled Richardi conoce de primera mano las dificultades del proceso. “El primer limitante es pensar que dejaste tu título en tu país”.

En realidad, hay miles de colegas que han logrado incorporarse al sistema de salud norteamericano”, afirma. Según sus cálculos, más de 30.000 profesionales ya se han insertado de manera indirecta y al menos 7.000 lo han hecho de forma directa, ejerciendo medicina en distintas áreas.

El primer paso: la equivalencia de títulos

A diferencia de lo que ocurre en varios países latinoamericanos, en Estados Unidos la homologación de títulos no depende directamente del gobierno. En su lugar, existen agencias privadas de evaluación académica, reconocidas por las autoridades federales, que son las encargadas de verificar los diplomas y compararlos con los estándares locales.

En total, hay 18 agencias acreditadas que realizan este proceso de equivalencia. Allí los peritos analizan la validez del título extranjero, revisan las materias cursadas y emiten un informe que permite al médico continuar con los siguientes pasos hacia el ejercicio profesional.

El doctor Richardi explica que este procedimiento, aunque obligatorio, tiene un costo considerable: Actualmente una equivalencia académica puede llegar a costar unos 600 dólares, dependiendo de la agencia que se escoja y de la rapidez del trámite.

El idioma: ¿una barrera real?

Uno de los mitos más frecuentes entre los médicos migrantes es que el dominio del inglés técnico es un impedimento casi insalvable. Sin embargo, Richardi aclara que en el campo de la medicina este factor no resulta tan crítico.

“La mayoría de los términos médicos provienen del latín o del griego, lo que facilita el aprendizaje y la comprensión en un contexto clínico”.

Aunque dominar el inglés sigue siendo importante para la interacción con pacientes y colegas, los conocimientos previos en la terminología médica representan una ventaja significativa.

Una necesidad creciente en el sistema de salud

Estados Unidos enfrenta una demanda creciente de profesionales de la salud. Las proyecciones apuntan a que el país necesitará más de 1,6 millones de enfermeros adicionales para 2030, lo que abre una ventana de oportunidades para quienes logren cumplir con los requisitos legales y académicos.

o

Lo importante es entender que sí se puede ejercer. El camino no es fácil ni rápido, pero existen mecanismos establecidos, y con la orientación adecuada se logra”, concluye el especialista venezolano.

Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Gustavo Petro - EFE
Colombia

Autoridades de México responden la solicitud del presidente Petro por artistas colombianos que habrían desaparecido después de un concierto en Sonora

Muerte de Charlie Kirk - AFP
Charlie Kirk

Por publicaciones sobre muerte de Charlie Kirk, aerolíneas de Estados Unidos suspendieron a empleados

Foto referencia | EFE
Democracia

“Hoy por hoy, hay más autocracias que democracias”: Daniel Zovatto

Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

