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Viernes, 10 de abril de 2026
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Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado podría dejar la Serie A y regresar al fútbol colombiano: dos grandes del FCF estarían detrás suyo

abril 10, 2026
Por: Diana Pérez
Juan Guillermo Cuadrado | Foto: EFE
Juan Guillermo Cuadrado | Foto: EFE
El reconocido futbolista colombiano, de 37 años, acumula en su haber un total de 17 temporadas en la Serie A, en Italia, en donde ha disputado 409 partidos, cuenta con 44 goles, 69 asistencias y 28.249 minutos jugados.

Todo parece indicar que el futuro del futbolista Juan Guillermo Cuadrado es regresar al fútbol colombiano, en donde dos grandes equipos estarían detrás suyo. El jugador cafetero cuenta con una carrera de bastante tiempo en Europa, en donde ha jugado para importantes equipos, en su mayoría italianos como: el Lecce, Atalanta, la Juventus y el Inter de Milán.

Actualmente el mediocampista derecho se encuentra jugando en las filas del Pisa, también en la Serie A. Sin embargo, en las últimas se conoció que su vínculo con el club podría no ser renovado el próximo 30 de junio.

Ante esto todo indicaría que podría volver a jugar al fútbol colombiano en donde lo estarían buscando Atlético Nacional, Independiente Medellín América o Deportivo Cali.

Esto porque según el periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez, dos equipos tradicionales del Fútbol Profesional Colombiano (FCF) que se identifica uno con el color rojo y el otro con el verde estarían detrás del exjugador de la selección.

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Tras la filtración de está información son varios los aficionados que creen que se trata de Nacional y América; mientras que otros consideran que los interesados pueden ser Independiente Medellín y Deportivo Cali.

Esto también iría encaminado para que Cuadrado pueda ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para estar en la lista de convocados para Mundial de 2026.

Alexis afirmó que: "Va a aprovechar hasta el último día de la temporada en la Serie A para convencer a Néstor Lorenzo. Su contrato termina en junio próximo (Pisa), hay equipos (brasileños) interesados y 2 clubes (colombianos) tocando la puerta".

Antes de irse para el viejo continente, Cuadrado jugó para el Independiente Medellín, equipo al que podría volver de no renovar con el Piso, conjunto al que llegó en agosto de 2025 procedente del Atalanta.

El reconocido futbolista colombiano, de 37 años, acumula en su haber un total de 17 temporadas en la Serie A, en Italia, en donde ha disputado 409 partidos, cuenta con 44 goles, 69 asistencias y 28.249 minutos jugados.

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