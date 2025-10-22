"Deben ser muchísimas más las pruebas que deben tener de la corrupción y la podredumbre que hay al interior del Gobierno": concejal Andrés Barrios sobre acusaciones de EE. UU. contra Petro

Andrés Barrios, concejal de Bogotá por el Partido Centro Democrático, analizó en NTN24 las polémicas declaraciones del senador estadounidense Bernie Moreno contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien acusó de haber recibido dineros del narcotráfico para su campaña presidencial.

Barrios, quien denunció a Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, indicó que Estados Unidos reitera las denuncias presentadas contra el mandatario en el pasado.

“Nosotros lo advertimos desde febrero (...) cómo así que 500 millones de pesos aparentemente entran a la campaña presidencial y Gustavo Petro, muy campantemente, sólo dice que los devolvió y nunca reportó esos hechos. Entonces yo creo que el gobierno norteamericano corrobora la denuncia y seguramente deben ser muchísimas más pruebas que deben tener de la corrupción y la podredumbre que hay al interior de este gobierno”, señaló.

Por otro lado, el concejal capitalino mencionó algunos nombres como alias 'El Turco' Hilsaca, alias el 'Hombre Marlboro' y alias 'Papá Pitufo' a quienes vincula con el Gobierno colombiano. “Lo cierto es que este gobierno recibió dinero del narcotráfico y hoy gobiernan porque en últimas fueron los narcos quienes patrocinaron su campaña”.

Barrios también se refirió a la grave crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos que recientemente escaló con las declaraciones del presidente republicano Donald Trump contra Petro, a quien acusó de ser un “líder del narcotráfico”.

“Con los Estados Unidos uno no bromea, es el aliado comercial más importante de Colombia y los mensajes que están llegando desde los Estados Unidos no son nada buenos, nada alentadores. Porque claro, el presidente debe estar en esa lista Clinton junto a su familia y tanta gente más que le ha hecho mal a este país”, dijo.

Finalmente, dijo que que el hecho de que Trump calificara a el presidente Petro como un líder del narcotráfico no es un mensaje ambiguo: “Ahí no hay un mensaje doble, ahí hay un mensaje certero y le está diciendo la verdad en la cara y la está diciendo pues porque estamos seguros que tiene las pruebas”, concluyó.