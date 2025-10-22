NTN24
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Gustavo Petro

"Deben ser muchísimas más las pruebas que deben tener de la corrupción y la podredumbre que hay al interior del Gobierno": concejal Andrés Barrios sobre acusaciones de EE. UU. contra Petro

octubre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El concejal del Centro Democrático analizó en NTN24 la crisis actual entre Estados Unidos y Colombia.

Andrés Barrios, concejal de Bogotá por el Partido Centro Democrático, analizó en NTN24 las polémicas declaraciones del senador estadounidense Bernie Moreno contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien acusó de haber recibido dineros del narcotráfico para su campaña presidencial.

Barrios, quien denunció a Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, indicó que Estados Unidos reitera las denuncias presentadas contra el mandatario en el pasado.

o

“Nosotros lo advertimos desde febrero (...) cómo así que 500 millones de pesos aparentemente entran a la campaña presidencial y Gustavo Petro, muy campantemente, sólo dice que los devolvió y nunca reportó esos hechos. Entonces yo creo que el gobierno norteamericano corrobora la denuncia y seguramente deben ser muchísimas más pruebas que deben tener de la corrupción y la podredumbre que hay al interior de este gobierno”, señaló.

Por otro lado, el concejal capitalino mencionó algunos nombres como alias 'El Turco' Hilsaca, alias el 'Hombre Marlboro' y alias 'Papá Pitufo' a quienes vincula con el Gobierno colombiano. “Lo cierto es que este gobierno recibió dinero del narcotráfico y hoy gobiernan porque en últimas fueron los narcos quienes patrocinaron su campaña”.

Barrios también se refirió a la grave crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos que recientemente escaló con las declaraciones del presidente republicano Donald Trump contra Petro, a quien acusó de ser un “líder del narcotráfico”.

o

“Con los Estados Unidos uno no bromea, es el aliado comercial más importante de Colombia y los mensajes que están llegando desde los Estados Unidos no son nada buenos, nada alentadores. Porque claro, el presidente debe estar en esa lista Clinton junto a su familia y tanta gente más que le ha hecho mal a este país”, dijo.

Finalmente, dijo que que el hecho de que Trump calificara a el presidente Petro como un líder del narcotráfico no es un mensaje ambiguo: “Ahí no hay un mensaje doble, ahí hay un mensaje certero y le está diciendo la verdad en la cara y la está diciendo pues porque estamos seguros que tiene las pruebas”, concluyó.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Donald Trump

Acusaciones

Bernie Moreno

Crisis EE. UU. - Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué sigue en el caso de Álvaro Uribe tras la absolución del Tribunal Superior de Bogotá? Esto dicen Jaime Lombana, Néstor Humberto Martínez e Iván Cancino

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Decir que hay un respaldo militar entre Colombia y Venezuela es un chiste para EE. UU.": experto en seguridad sobre relación entre Petro y Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Deben ser muchísimas más las pruebas que deben tener de la corrupción y la podredumbre que hay al interior del Gobierno": concejal Andrés Barrios sobre acusaciones de EE. UU. contra Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Temía morir como esclava sexual": las crudas palabras de Virginia Giuffre que ponen contra las cuerdas al príncipe Andrés

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No es hacia Colombia, sino hacia Gustavo Petro": análisis de la intervención de la diplomacia paralela en crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Estados Unidos confirma ataque contra una nueva lancha señalada de transportar drogas en el Pacífico
Narcotráfico

Estados Unidos confirma ataque contra una nueva lancha señalada de transportar drogas, la primera destruida en el Pacífico

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Administración Trump

Administración Trump ya habría dado la orden de “eliminar a Nicolás Maduro” según The Washington Post

Daniel Noboa, presidente de Ecuador - AFP
Daniel Noboa

Investigan presunto intento de envenenamiento contra el presidente Daniel Noboa en Ecuador

María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
María Elvira Salazar

Congresista republicana María Elvira Salazar cuestiona a Petro en NTN24: “ha permitido que crezcan 300% las plantaciones de coca, una vergüenza para el país”

Petro arremete contra Trump | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Más de Actualidad

Ver más
Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga
Atentado

Tras ser intervenidos quirúrgicamente: Este es el estado clínico de los dos activistas venezolanos tras atentado en Bogotá

Ciudad de Gaza (AFP)
Guerra en Gaza

Reconocimiento simbólico del Estado palestino gana impulso mientras el conflicto en Gaza se agrava

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿Cómo cambia el tablero en Venezuela el discurso de Trump en la ONU con dura advertencia a Maduro?

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Premio Nobel de Química - AFP
Premio Nobel

La Academia Sueca entregó el Nobel de Química a tres científicos por sus investigaciones de nuevas estructuras moleculares

Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga
Atentado

Tras ser intervenidos quirúrgicamente: Este es el estado clínico de los dos activistas venezolanos tras atentado en Bogotá

Ciudad de Gaza (AFP)
Guerra en Gaza

Reconocimiento simbólico del Estado palestino gana impulso mientras el conflicto en Gaza se agrava

Alias El Flaco - Foto proporcionada por la Policía Nacional
Colombia

Cayó en Medellín alias “El Flaco”, enlace de una red de narcotráfico con Europa: movía cifras cercanas a los 5 mil millones

ChatGPT - AFP
Tecnología

¿Qué busca OpenAI con la inclusión de material erótico en ChatGPT para usuarios adultos verificados?

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿Cómo cambia el tablero en Venezuela el discurso de Trump en la ONU con dura advertencia a Maduro?

Jugadores del FPC convocados a la Vinotinto para juegos amistosos de octubre - Foto referencia: EFE
Selección de Venezuela

Estos son los jugadores del fútbol colombiano convocados por Venezuela para la doble fecha FIFA de octubre

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda