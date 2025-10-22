Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó en la noche del martes 21 de octubre un consejo de ministros televisado en el que lanzó fuertes críticas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de las declaraciones del mandatario norteamericano en las que lo calificó de “líder del narcotráfico”.

“Ataque tan brutal, tan mentiroso, calumniador, como el que viene de unas figuras políticas de los Estados Unidos, no todas, entre ellas lamentablemente la del presidente Trump que actúa con vísceras y no con cerebro”, expresó Petro durante su intervención.

El jefe de Estado colombiano rechazó las afirmaciones de Trump, asegurando que representan un intento de desprestigiar su gobierno y presionarlo políticamente. “El hilo conductor que me ha traído a este palacio y que me tiene al borde de ser juzgado como narcotraficante por el señor Trump”, declaró.

Petro también reiteró su oposición a las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, enmarcadas en la lucha contra el narcotráfico, y afirmó que estas acciones han cobrado la vida de personas inocentes.

“Atacan y matan 27 personas que, llevando o no cocaína, se trata de personas pobres que lo hacen por conseguir algo de dinero (…) así lleven cocaína, es un asesinato”, sentenció.

El mandatario además denunció un presunto plan para atentar contra su vida, asegurando que se habría intentado adquirir un misil desde Venezuela para derribar el avión presidencial.

“Compraron un misil SAM-16, que buscaba disparar contra el avión presidencial (…) lo compraron en Venezuela, por la debilidad del Estado venezolano hay misiles que venden corruptos”, afirmó.

Petro también dirigió críticas al político republicano Bernie Moreno, quien aseguró recientemente que Trump impondrá sanciones directas contra Petro, su familia y sus aliados políticos, incluyendo su posible ingreso a la lista Clinton del Departamento del Tesoro.

“Bernie Moreno está desesperado con que Trump choque con este gobierno, entonces Trump es víctima vulnerable de un señor como Moreno, tratando de echarnos el agua sucia de todo”, añadió el presidente colombiano.