NTN24
Sábado, 29 de noviembre de 2025
Sábado, 29 de noviembre de 2025
Agua

Decisión de la Corte Suprema de EE. UU. pone en riesgo agua potable y biodiversidad, alertan expertos

noviembre 29, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Organizaciones ambientales advierten que la reciente sentencia en el caso Sackett vs. EPA limita el alcance de la Ley de Agua Limpia y podría dejar sin protección a miles de arroyos y humedales que garantizan agua potable, control de inundaciones y hábitats esenciales en Estados Unidos.

La comunidad científica y organizaciones ambientales han encendido las alarmas tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en Sackett vs. EPA, una decisión que restringe la jurisdicción histórica de la Ley de Agua Limpia de 1972.

Investigadores advierten que la sentencia podría dejar sin resguardo legal a una gran parte de los arroyos y humedales que abastecen de agua potable a millones de personas y sostienen una amplia diversidad de flora y fauna.

o

Jim Murphy, director sénior de Defensa Legal de la National Wildlife Federation, explica que la medida ya motivó una propuesta de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército que elimina protecciones básicas contra la contaminación y la destrucción de más del 80% de los humedales que antes estaban amparados.

“Estos ecosistemas filtran el agua, previenen inundaciones y sirven de hábitat donde nacen peces y otras especies. Si se debilitan sus protecciones, se afecta directamente la salud pública, las oportunidades económicas y recreativas”, señaló.

o

Murphy advierte que la situación será especialmente grave en regiones áridas como el oeste estadounidense y los Grandes Llanos. Estados como Arizona, Nevada y Nuevo México podrían perder protección para más del 90% de sus humedales, muchos de ellos esenciales para el suministro de agua y la resiliencia frente a sequías.

La EPA abrió un período de comentarios públicos de 45 días para revisar la propuesta surgida tras el fallo. Para Murphy, este proceso será clave para intentar recuperar parte de las protecciones perdidas: “Creemos que es imperativo que el Congreso y los estados sin normativas propias actúen para reinstalar salvaguardas que han protegido humedales y bosques durante 50 años”.

Temas relacionados:

Agua

Agua potable

Corte Suprema de Estados Unidos

Inundaciones

Protección

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos lanza inusual campaña para restaurar los buenos modales en aeropuertos y dentro de los aviones: de esto se trata

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Airbus A320 | Foto: AFP
Aerolíneas

Crisis mundial por la cancelación de vuelos por problemas en el software de aeronaves Airbus A320

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Donald Trump y Nicolás Maduro - AFP, EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Fue Maduro el que llamó a Trump. Está tanteando su salida, no por la voluntad, sino por su supervivencia": Antonio De la Cruz

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Más de Actualidad

Ver más
Tragedia de Armero - Foto EFE
Tragedia

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Candidato Presidencial

De la Espriella no descarta construir en Colombia una cárcel al estilo el CECOT de Bukele mientras asegura que Petro hizo "narcoalianza" con Venezuela

María Carolina Hoyos, hermana del senador colombiano Miguel Uribe Turbay - Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

Hermana de Miguel Uribe Turbay pide orar por la salud de su padre quien se encuentra hospitalizado: "A ti te debo todo"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
J Balvin, Britney Spears y Maluma / FOTO: Instagram
Maluma

Se conoce la verdadera razón que generó una rivalidad entre Maluma y J Balvin

Tragedia de Armero - Foto EFE
Tragedia

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Candidato Presidencial

De la Espriella no descarta construir en Colombia una cárcel al estilo el CECOT de Bukele mientras asegura que Petro hizo "narcoalianza" con Venezuela

María Carolina Hoyos, hermana del senador colombiano Miguel Uribe Turbay - Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

Hermana de Miguel Uribe Turbay pide orar por la salud de su padre quien se encuentra hospitalizado: "A ti te debo todo"

Tren de Aragua

Cae en Colombia alias 'Flypper', mano derecha de 'Niño Guerrero' y financiero del Tren de Aragua

El príncipe William y sus hijos - EFE
Realeza Británica

El príncipe William reveló cómo fue el momento en el que les contó a sus hijos sobre el cáncer de su madre: "No hay un manual para ser padre"

Meryl Streep y Anne Hathaway son las grandes protagonistas de ‘El diablo viste a la moda 2’-Foto: EFE/AFP
El diablo viste a la moda

Así es el reencuentro de ‘Miranda’ y ‘Andy’ en el primer gran teaser tráiler de ‘El diablo viste a la moda 2’

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre