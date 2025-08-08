Defensor del Pueblo de Venezuela admite que vigilia atacada era pacífica y organizaciones responden: Investigue, no basta con comunicados

Un hecho casi inédito se presentó este 7 de agosto cuando la Defensoría del Pueblo condenó la agresión a la vigilia de 50 familiares de presos políticos frente al Tribunal Supremo de Justicia.

En la vigilia de madres de decenas de presos políticos, cuando rezaban por información y excarcelación, un grupo de violentos asaltó la reunión, rompió las pancartas, golpearon a las mujeres y les robaron sus celulares.

Los hombres habían esperado que se adentrara la noche y se retirara la prensa para cometer el ataque, sin que ninguna autoridad de las que rodean los edificios públicos se haya hecho presente.

Al día siguiente el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, emitió un comunicado haciendo un "llamado a las víctimas a presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público para recabar evidencias".

Lo hizo el mismo día en que las víctimas habían sido ignoradas en las instituciones públicas a las que acudieron a poner la denuncia.

El Defensor, conocido por guardar silencio, habló de "acciones penales correspondientes, luego de esclarecer los hechos identificar a los responsables de la agresió".

"Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la promoción de la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos", reza el comunicado.

Por su parte la ONG Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) respondió al defensor Ruiz que las instituciones como las que él encabeza tienen la obligación de investigar de oficio posibles violaciones a los DDHH en el país.

"Desde Provea recordamos que las autoridades deben investigar de oficio las posibles violaciones a los derechos humanos, especialmente cuando hay pruebas, testimonios, y víctimas identificadas. No basta con emitir comunicados ni trasladar la carga a quienes han sido agredidas".

Le recuerdan además al Defensor del Pueblo que es la autoridad nacional en materia de derechos humanos "con facultades para abrir investigaciones propias y emitir medidas cautelares. Investigaciones no solo de los autores materiales, sino de quienes dieron las órdenes".