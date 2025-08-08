NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Viernes, 08 de agosto de 2025
Defensoría del Pueblo

Defensor del Pueblo de Venezuela admite que vigilia atacada era pacífica y organizaciones responden: Investigue, no basta con comunicados

agosto 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Familiares de presos políticos en vigilia - Foto Juan Barreto AFP
Familiares de presos políticos en vigilia - Foto Juan Barreto AFP
Las organizaciones le recuerdan que tiene facultades para abrir investigaciones propias y emitir medidas cautelares.

Un hecho casi inédito se presentó este 7 de agosto cuando la Defensoría del Pueblo condenó la agresión a la vigilia de 50 familiares de presos políticos frente al Tribunal Supremo de Justicia.

En la vigilia de madres de decenas de presos políticos, cuando rezaban por información y excarcelación, un grupo de violentos asaltó la reunión, rompió las pancartas, golpearon a las mujeres y les robaron sus celulares.

o

Los hombres habían esperado que se adentrara la noche y se retirara la prensa para cometer el ataque, sin que ninguna autoridad de las que rodean los edificios públicos se haya hecho presente.

Al día siguiente el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, emitió un comunicado haciendo un "llamado a las víctimas a presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público para recabar evidencias".

Lo hizo el mismo día en que las víctimas habían sido ignoradas en las instituciones públicas a las que acudieron a poner la denuncia.

El Defensor, conocido por guardar silencio, habló de "acciones penales correspondientes, luego de esclarecer los hechos identificar a los responsables de la agresió".

o

"Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la promoción de la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos", reza el comunicado.

Por su parte la ONG Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) respondió al defensor Ruiz que las instituciones como las que él encabeza tienen la obligación de investigar de oficio posibles violaciones a los DDHH en el país.

"Desde Provea recordamos que las autoridades deben investigar de oficio las posibles violaciones a los derechos humanos, especialmente cuando hay pruebas, testimonios, y víctimas identificadas. No basta con emitir comunicados ni trasladar la carga a quienes han sido agredidas".

Le recuerdan además al Defensor del Pueblo que es la autoridad nacional en materia de derechos humanos "con facultades para abrir investigaciones propias y emitir medidas cautelares. Investigaciones no solo de los autores materiales, sino de quienes dieron las órdenes".

Temas relacionados:

Defensoría del Pueblo

Ataque

TSJ de Maduro

vigilia

Presos políticos en Venezuela

DDHH VENEZUELA

Robo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Se le ha desconocido su presunción de inocencia y se ha mancillado su honor": Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Un robo descarado": excandidato presidencial nicaragüense Juan Sebastián Chamorro sobre legislación del territorio fronterizo en el país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Lamentablemente en Venezuela es un delito pensar diferente": hermanas de activista político desaparecido

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Caso Bolsonaro: ¿se criminaliza la política o se castiga un delito?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Más de Actualidad

Ver más
Dahud Hanid Ortiz - Foto Enviado Presidencial Especial para Asuntos de Rehenes
The Washington Post

El condenado por asesinato que hizo parte del canje entre Estados Unidos y el régimen de Maduro está en libertad, según The Washington Post

Bandera de Venezuela (EFE)
Estados Unidos

Estados Unidos reiteró su alerta de viaje nivel 4 para Venezuela tras liberación de presos

Trata de personas - Foto de referencia: Canva
Trata de personas

Así funcionan las redes de trata de personas en Europa que captan principalmente a mujeres latinoamericanas

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Dahud Hanid Ortiz - Foto Enviado Presidencial Especial para Asuntos de Rehenes
The Washington Post

El condenado por asesinato que hizo parte del canje entre Estados Unidos y el régimen de Maduro está en libertad, según The Washington Post

Kylian Mbappé del Real Madrid y Ousmane Dembelé del PSG (EFE)
Kylian Mbappé

"No debí hacer eso": aficionados analizan con humor lo que cruza por la mente de Mbappé tras cambiar al PSG por el Real Madrid

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Nicolás Maduro

“Maduro y su régimen criminal no durarán para siempre”: Embajada de Estados Unidos en Venezuela

Bandera de Venezuela (EFE)
Estados Unidos

Estados Unidos reiteró su alerta de viaje nivel 4 para Venezuela tras liberación de presos

Robótica

Jóvenes venezolanos ganan competencia en Suiza con robot que traslada heridos a lugares seguros

Garzón vive, la historia de Jaime Garzón en RCN Total
RCN Total

Garzón Vive, una serie marcada por el humor y la valentía de un periodista disruptivo, ya la puedes encontrar en RCN Total

Fabio Torres, deportista paralímpico colombiano - Foto: captura Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

La historia de Fabio Torres, un deportista paralímpico que ha dejado el nombre de Colombia en lo más alto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano