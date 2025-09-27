NTN24
Sábado, 27 de septiembre de 2025
Sábado, 27 de septiembre de 2025
Defensoría del Pueblo

Defensoría del Pueblo de Colombia solicitó la suspensión del cargo del ministro de Justicia por “vulneración de paridad de género” en el gabinete

septiembre 27, 2025
Por: Natalya Baquero González
Defensoría del Pueblo solicitó la suspensión del cargo Eduardo Montealegre como ministro de Justicia - Foto: EFE
Defensoría del Pueblo solicitó la suspensión del cargo Eduardo Montealegre como ministro de Justicia - Foto: EFE
La denuncia de este caso por parte de esta entidad fue interpuesto ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Debido al presunto incumplimiento de paridad de género en los cargos del gabinete del gobierno nacional, la Defensoría del Pueblo interpuso una denuncia en contra del decreto con el cual el presidente Gustavo Petro nombró a Eduardo Montealegre como ministro de Justicia, hecho que pone en duda la continuidad del funcionario.

La petición fue interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entidad al cual se le solicita la suspensión de Montealegre en sus funciones, pues al momento de su nombramiento de no se tuvo en cuenta la norma que establece la equidad de género que se encuentra establecido para la conformación de cada una de las carteras del gobierno nacional.

“El acto demandado vulnera de manera ostensible y directa la norma referida, al no garantizar el mínimo de participación femenina exigido, por lo que su legalidad se encuentra seriamente comprometida”, señaló la Defensoría.

o

Todo indica que en el momento en que Eduardo Montealegre fue designado como ministro de Justicia, a mediados del mes de junio, el gabinete quedó compuesto por 10 hombres y tan solo 9 mujeres, aun cuando la norma establece que los 19 ministerios deben estar conformados por el 50% más uno por mujeres, incumpliendo la Ley de Cuotas del año 2024.

Esta denuncia se encuentra apoyada en una obligación jurídica, ya que se infringen algunos artículos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cpaca).

“Se concluye la flagrante incursión en una causal de nulidad electoral, sustentada en el artículo 275 del CPACA, hecho que afecta directamente la validez del acto de nombramiento, debido a que se contradice el principio de paridad y desatiende una obligación legal de representación femenina”, se expresa en el oficio.

o

Se espera que en los próximos días el Tribunal Administrativo se pronuncie ante este caso que busca la nulidad del Decreto 647 del 13 de junio de 2025, con el cual el presidente Gustavo Petro designó a Eduardo Montealegre como ministro de Justicia.

Temas relacionados:

Defensoría del Pueblo

Tribunal

Ministro

Justicia

Gabinete

Gustavo Petro

Gobierno

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué buscan los demócratas con la resolución en el Congreso de EE. UU. sobre el despliegue militar en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"A Petro no le interesa nada mientras logre mantenerse en el poder en el 2026": Enrique Gómez sobre revocación de visado de EE. UU. a Petro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Máxima alerta en el sureste de los Estados Unidos por el fortalecimiento del huracán Humberto

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bolivia aprueba ley que prohíbe el matrimonio con menores de 18 años sin excepciones

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Análisis del último discurso de Gustavo Petro ante la ONU como presidente de Colombia ¿qué sensaciones dejó?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Colombia

"No me importa; además de ser colombiano soy ciudadano europeo": presidente Petro tras retiro de visa por Estados Unidos

Álvaro Leyva denunció a Gustavo Petro ante la fiscalía de EE.UU. - Fotos: EFE
Denuncia

Por presunta “conspiración”, el excanciller Álvaro Leyva denunció ante EE. UU. al presidente Gustavo Petro y a un periodista español

Foto: Canva - EFE
Nicolás Maduro

"Quiten todas las cuentas que les dé la gana, imbéciles imperialistas": Maduro arremete contra YouTube por el cierre de su canal

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump ordena el despliegue de todas las fuerzas militares en Portland para contener las protestas violentas

Buque USS Jason Dunham - Foto de referencia de AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué buscan los demócratas con la resolución en el Congreso de EE. UU. sobre el despliegue militar en el Caribe?

Más de Actualidad

Ver más
Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en el evento de la Concordia
Concordia 2025

“Debemos apuntar a lograr acuerdos de diálogo mínimos para que el paso siguiente sea exitoso”: presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, sobre Venezuela

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Régimen de Maduro

"Una primera amenaza muy clara al régimen de Nicolás Maduro": analista político sobre ataque de EE. UU. a lancha en el Caribe

Lucha contra las drogas en Colombia - AFP
Lucha contra las drogas

Colombia asegura que si Estados Unidos le retira la certificación en la lucha contra las drogas "ganan" los narcotraficantes

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en el evento de la Concordia
Concordia 2025

“Debemos apuntar a lograr acuerdos de diálogo mínimos para que el paso siguiente sea exitoso”: presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, sobre Venezuela

Karol G lanzó su tequila 200 Copas - Foto: AFP
Karol G

De la mano de una de las casas tequileras más importantes de México, Karol G hizo su tequila inspirado en uno de sus sencillos musicales

Nicolás Maduro

Maduro se declara "más fuerte", agradece a Petro el despliegue en la frontera y dice tener apoyo internacional

Yulimar Rojas

Yulimar Rojas se queda con el bronce del Mundial de Atletismo en su regreso tras dos años de una grave lesión

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Régimen de Maduro

"Una primera amenaza muy clara al régimen de Nicolás Maduro": analista político sobre ataque de EE. UU. a lancha en el Caribe

Jugadores del PSG | Foto: EFE
París Saint-Germain

Controversia en Francia: reprogramación de un partido del PSG contra el Marsella le impedirá al club asistir a la ceremonia del Balón de Oro

Lucha contra las drogas en Colombia - AFP
Lucha contra las drogas

Colombia asegura que si Estados Unidos le retira la certificación en la lucha contra las drogas "ganan" los narcotraficantes

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda