Defensoría del Pueblo de Colombia solicitó la suspensión del cargo del ministro de Justicia por “vulneración de paridad de género” en el gabinete

Debido al presunto incumplimiento de paridad de género en los cargos del gabinete del gobierno nacional, la Defensoría del Pueblo interpuso una denuncia en contra del decreto con el cual el presidente Gustavo Petro nombró a Eduardo Montealegre como ministro de Justicia, hecho que pone en duda la continuidad del funcionario.

La petición fue interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entidad al cual se le solicita la suspensión de Montealegre en sus funciones, pues al momento de su nombramiento de no se tuvo en cuenta la norma que establece la equidad de género que se encuentra establecido para la conformación de cada una de las carteras del gobierno nacional.

“El acto demandado vulnera de manera ostensible y directa la norma referida, al no garantizar el mínimo de participación femenina exigido, por lo que su legalidad se encuentra seriamente comprometida”, señaló la Defensoría.

Todo indica que en el momento en que Eduardo Montealegre fue designado como ministro de Justicia, a mediados del mes de junio, el gabinete quedó compuesto por 10 hombres y tan solo 9 mujeres, aun cuando la norma establece que los 19 ministerios deben estar conformados por el 50% más uno por mujeres, incumpliendo la Ley de Cuotas del año 2024.

Esta denuncia se encuentra apoyada en una obligación jurídica, ya que se infringen algunos artículos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cpaca).

“Se concluye la flagrante incursión en una causal de nulidad electoral, sustentada en el artículo 275 del CPACA, hecho que afecta directamente la validez del acto de nombramiento, debido a que se contradice el principio de paridad y desatiende una obligación legal de representación femenina”, se expresa en el oficio.

Se espera que en los próximos días el Tribunal Administrativo se pronuncie ante este caso que busca la nulidad del Decreto 647 del 13 de junio de 2025, con el cual el presidente Gustavo Petro designó a Eduardo Montealegre como ministro de Justicia.