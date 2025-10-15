Definida la fecha y hora en la que se llevará a cabo la lectura del fallo en segunda instancia en contra de Álvaro Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá dio a conocer la fecha en la que se llevará a cabo la lectura del fallo en segunda instancia en contra del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, respecto a los delitos de soborno de testigos y fraude procesal.

Tras revisar los recursos de apelación expuestos por parte de la defensa del también exsenador colombiano y del delegado de la Procuraduría contra la decisión emitida en primera instancia por la jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, el pasado 1 de agosto, en la que Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria.

Luego de los análisis, el ente judicial dio a conocer que “la Salas de decisión penal número 19, del Tribunal superior del Distrito judicial de Bogotá, integrado por los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto, mediante acta N.º 135”, la cual aprobó “la decisión en segunda instancia”, indicó de manera inicial esta entidad.

La nueva audiencia contra Álvaro Uribe Vélez se llevará a cabo el próximo martes 21 de octubre de manera virtual, desde las 8:00 a.m. Allí los magistrados encargados de este caso determinarán si el exmandatario colombiano es culpable y le ratifican la condena expuesta inicialmente o si, por el contrario, es absuelto de los hechos que se le acusan.

Recordemos que el caso en contra del líder del partido Centro Democrático se remonta a febrero de 2012, cuando, en medio de un debate sobre el origen y consecuencias de los grupos paramilitares en Colombia, el senador Iván Cepeda señaló posibles nexos entre el exmandatario y dichas estructuras criminales.

VEA TAMBIÉN Cancillería colombiana activa plan urgente por los más de 30 ciudadanos retenidos en Venezuela o

Ante tal acusación, Álvaro Uribe presentó una denuncia contra Cepeda en la Corte Suprema de Justicia, argumentando que había obtenido de manera irregular testimonios de exparamilitares detenidos en diferentes cárceles del país con el fin de vincularlo con los grupos armados al margen de la ley.

Pero en febrero de 2018 el caso dio un giro: la Corte Suprema de Justicia decidió cerrar el caso contra Cepeda debido a que no encontró elementos probatorios suficientes para continuar con la acusación expuesta inicialmente por el exmandatario, quien pasó de ser demandante a ser el investigado por supuesta manipulación de testigos.

Para el año 2020, la Corte ordenó la detención domiciliaria de Uribe por el hecho mencionado anteriormente, situación que llevó a que diera un paso al costado en el ámbito político, pues en aquel momento ejercía como senador. Allí su caso pasó a ser manejado por la justicia ordinaria.

Tras los cuestionamientos y falta de garantías expuestas por Uribe Vélez, una jueza decidió para 2022 que el caso debía continuar bajo una nueva jurisdicción y con el exmandatario en libertad.

Aunque la Fiscalía General, bajo la dirección de Francisco Barbosa, solicitó en varias ocasiones archivar, la petición fue rechazada, así como otra similar de la Procuraduría en 2022.

En agosto de 2025 y tras casi 16 meses de proceso, Álvaro Uribe fue hallado culpable en primera instancia de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, veredicto emitido por parte de la jueza Sandra Heredia, el cual fue apelado por la defensa del exsenador, que el próximo 21 de octubre en la lectura del fallo en segunda instancia conocerá su futuro respecto a este caso.