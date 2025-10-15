Cancillería colombiana activa plan urgente por los más de 30 ciudadanos retenidos en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó en un comunicado que Colombia activó gestiones humanitarias para asistir a los ciudadanos nacionales que permanecen detenidos en Venezuela.

VEA TAMBIÉN Presión sobre el régimen de Nicolás Maduro ha entrado en una fase más compleja y coordinada; esto dicen los expertos o

Según la Cancillería, el plan busca establecer una misión humanitaria conjunta que permita conocer las condiciones de los colombianos retenidos y gestionar su eventual repatriación.

En el documento, la entidad señaló que se identificaron alrededor de 40 connacionales en situación de detención, cuyos nombres fueron presentados oficialmente por sus familiares.

Entre ellos figuran Álvaro Javier Ojeda Meléndez, Brayan Sair Navarro Cáceres, Danner Barajas Luque, Kevin José Saavedra Basallo y Nelly Zuleima Sánchez Torres, entre otros.

El proceso se adelanta gracias al trabajo del viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, acompañado por funcionarios de la Cancillería como Sebastián Ochoa y Felipe Ariza, y el personero del municipio de Villa del Rosario, Eduardo Cabrales, quien también representa a los familiares de los detenidos.

Durante la reunión realizada el 12 de octubre en Villa del Rosario, se acordaron cuatro compromisos centrales para avanzar en la atención del caso.

El primero establece que el 16 de octubre se difundirá un borrador de la misión humanitaria, con el fin de organizar canales de comunicación entre los familiares y las autoridades venezolanas.

El segundo compromiso fue asumido por el viceministro Jaramillo, quien reiterará ante el presidente de la República y la Cancillería la necesidad de un encuentro directo con las familias afectadas. Sin embargo, hasta el momento, el presidente no ha emitido pronunciamientos contundentes sobre la situación de los detenidos en el vecino país.

VEA TAMBIÉN “Mi hermano desapareció y al mes lo acusaron de mercenario”: la angustia de las familias colombianas con parientes detenidos en Venezuela o

El tercer compromiso es la búsqueda de contactos con los medios de comunicación para enfatizar “la urgencia humanitaria y las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que los familiares de los detenidos han denunciado públicamente desde hace varios meses”, explica el comunicado.

Por último, establecerán una mesa técnica de trabajo con la participación de los familiares, esto con el fin de que la Cancillería y la Defensoría del Pueblo junto a las autoridades locales mantengan un monitoreo constante sobre los plazos de las gestiones adelantadas.