Reaparece Diosdado Cabello en su programa en un espacio que no es el habitual y sin público

Este miércoles, Diosdado Cabello, segundo al mando del régimen venezolano, reapareció en su programa “Con el mazo dando” en un espacio diferente y sin público.

El programa de Cabello constaba de muchas situaciones inusuales, entre ellas que el espacio en el que solía grabarse no era el habitual y que solo duró 15 minutos de transmisión.

En medio del programa, Cabello comunicó que el saldo que deja la incursión estadounidense en Venezuela es de 100 personas fallecidas.

Así como también que se contabiliza una cantidad semejante de heridos tras el operativo militar en la que Maduro fue capturado.

“Venezuela fue víctima de un ataque bárbaro, artero, donde hasta ahora hay 100 fallecidos y otra cantidad parecida de heridos”, afirmó.

“Terrible el ataque contra nuestro país, eso es cierto. No lo va a tapar nadie, no hay manera y hoy el mundo lo está descubriendo de manera plena. Una cosa terrible”, añadió.

El segundo al mando del chavismo puntualizó: “Murieron personas que no tenían nada que ver con un conflicto, civiles, mujeres que estaban en su casa fueron alcanzadas por el impacto de las poderosísimas bombas lanzadas contra nuestro país”.

Esto se da tan solo un día después de que arremetiera contra el gobierno de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

En medio de un discurso, de lo que el chavismo denominó la “Gran Marcha de Mujeres”, Cabello arremetió contra la administración del presidente Donald Trump, a la que dominó “imperialismo”, y acusó de cometer un “crimen”.

“Sabe el imperialismo que ha cometido un terrible crimen (…) Sabe el imperialismo que está hoy incumpliendo y violando todas las leyes internacionales y sus propias leyes internas”, dijo el segundo a la cabeza del régimen.

Diosdado señaló al gobierno de los Estados Unidos de presuntamente tener a Nicolás Maduro “secuestrado”.

Todo esto luego de que el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro fuera capturado y posteriormente llevado a Nueva York para enfrentarse a la justicia estadounidense.

Tras su llegada a la ciudad estadounidense, Maduro enfrentó su primera audiencia ante un tribunal en Nueva York en donde se declaró “no culpable” de los cargos en su contra.