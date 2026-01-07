NTN24
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez no tiene el control militar; quien tiene el control de todo ese aparataje es Diosdado Cabello": militar retirado de las FANB

enero 7, 2026
Por: Redacción NTN24
José Colina, militar retirado de las FANB y presidente de Veppex, habló en La Tarde de NTN24, sobre el mensaje que se le da a la milicia venezolana con la designación de Gustavo González López como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial.

La jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, nombró al general en jefe del Ejército, Gustavo González López, como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial, de acuerdo con un decreto emitido el 5 de enero.

La designación ocurre en un contexto de alta tensión política y militar, luego de la operación ejecutada por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, durante la cual fueron detenidos el dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En entrevista con La Tarde de NTN24, José Colina, militar retirado de las FANB, mencionó: “El mensaje es que va a continuar la represión y la persecución a nivel de las Fuerzas Armadas, López es un individuo que está sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, está siendo investigado internacionalmente, forma parte del aparato represivo, va a seguir el encarcelamiento, va a seguir el espionaje en las Fuerzas Armadas”.

"Delcy Rodríguez no tiene el control militar, ni policial, ni de los grupos armados internamente en Venezuela. Quien tiene el control de todo ese aparataje es Diosdado Cabello", añadió.

¿Quién es Gustavo González López?

Egresado de la Academia Militar de Venezuela (promoción 1982), González López, antes de este nombramiento, se desempeñaba como director del Consejo de Seguridad e Inteligencia de la “Presidencia de la República”.

En su trayectoria también figuran los cargos de director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en dos períodos distintos (2014-2018 y 2019-2024) y el de comandante general de la Milicia Bolivariana entre 2011 y 2013.

