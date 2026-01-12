NTN24
Lunes, 12 de enero de 2026
María Corina Machado

Donald Trump se reunirá con María Corina Machado este jueves, según confirmó la Casa Blanca a NTN24

enero 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Será la primera reunión entre ambos luego de la operación estadounidense en Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

El presidente Donald Trump recibirá el jueves a la política venezolana y premio nobel de la paz María Corina Machado, confirmaron fuentes del gobierno de Estados Unidos a NTN24.

Trump declaró la semana pasada que estaba "impaciente" por saludar a Machado, que salió de Venezuela clandestinamente gracias a la colaboración estadounidense, para recoger su premio en Oslo.

o

Machado dedicó su premio Nobel a Trump, que sin embargo ha mostrado una actitud reticente a contar con ella para una eventual transición política en Venezuela.

La líder política dijo este lunes, tras una audiencia con el papa León XIV, que se "está más cerca la derrota del mal" en Venezuela tras la operación militar estadounidense para derrocar y sacar del país al dictador Nicolás Maduro y a su esposa.

Trump ha asegurado que él es quien dirige las riendas del país sudamericano, y que el objetivo primordial por el momento es estabilizarlo, antes de poder contemplar unas elecciones.

El petróleo venezolano es el objetivo principal de Washington, añadió Trump tras el derrocamiento de Maduro.

