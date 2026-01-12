Donald Trump se reunirá con María Corina Machado este jueves, según confirmó la Casa Blanca a NTN24

El presidente Donald Trump recibirá el jueves a la política venezolana y premio nobel de la paz María Corina Machado, confirmaron fuentes del gobierno de Estados Unidos a NTN24.

Trump declaró la semana pasada que estaba "impaciente" por saludar a Machado, que salió de Venezuela clandestinamente gracias a la colaboración estadounidense, para recoger su premio en Oslo.

VEA TAMBIÉN "Nuestras dos naciones se abren paso para decidir libremente su futuro": el mensaje de María Corina Machado sobre Irán en el que menciona a Maduro o

Machado dedicó su premio Nobel a Trump, que sin embargo ha mostrado una actitud reticente a contar con ella para una eventual transición política en Venezuela.

La líder política dijo este lunes, tras una audiencia con el papa León XIV, que se "está más cerca la derrota del mal" en Venezuela tras la operación militar estadounidense para derrocar y sacar del país al dictador Nicolás Maduro y a su esposa.

Trump ha asegurado que él es quien dirige las riendas del país sudamericano, y que el objetivo primordial por el momento es estabilizarlo, antes de poder contemplar unas elecciones.

El petróleo venezolano es el objetivo principal de Washington, añadió Trump tras el derrocamiento de Maduro.