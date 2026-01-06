Delcy Rodríguez respondió a quienes, según ella, la "amenazan": "Mi destino lo decide Dios"

Delcy Rodríguez se pronunció este martes luego de ser proclamada por una Asamblea ilegítima como presidente de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado.

Rodríguez respondió a quienes, según ella, la “amenazan” tras ser proclamada cabeza del régimen, un mensaje que algunos interpretaron como una respuesta al presidente Donald Trump.

El presidente estadounidense, cabe recordar, en múltiples ocasiones ha señalado que el régimen venezolano al mando de Delcy Rodríguez tendrá que hacer lo que él diga para evitar consecuencias.

“Hemos crecido en fortaleza, hemos crecido espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenazas”, dijo este martes Rodríguez.

“En lo personal, quienes me amenacen, les digo: mi destino no lo decide sino Dios”, declaró.

Cabe recordar que Delcy Rodríguez se juramentó este lunes como presidente encargada de Venezuela ante una Asamblea Nacional ilegítima tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, en una operación de las fuerzas militares estadounidenses realizada en la madrugada del pasado sábado.

Rodríguez fue juramentada por su hermano Jorge Rodríguez, quien también se posesionó como presidente de la Asamblea ilegítima de Venezuela.

Además, hicieron presencia dos fichas clave del chavismo, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, quienes fungen como ministro del Interior y Defensa, respectivamente.

Tras la detención de Maduro, Delcy, quien fungía como vicepresidente, asumió en el cargo y ahora lidera el régimen chavista en Venezuela.

"Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos como rehenes, el presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores", dijo Rodríguez tras su juramentación.