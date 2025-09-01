Maduro asegura que ocho buques estadounidenses apuntan hacia Venezuela y teme que el país está enfrentando "la más grande amenaza" del continente en los últimos 100 años

Nicolás Maduro denunció este lunes que ocho barcos militares de Estados Unidos y 1.200 misiles apuntan hacia Venezuela, al reaccionar al despliegue militar anunciado por Washington en aguas del Caribe.

Estados Unidos anunció hace casi 20 días el envío de buques de guerra y unos 4.000 efectivos hacia sur del mar Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, para hacer frente a los carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles encabezado por Maduro, designado como organización terrorista por la Casa Blanca.

"Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años", dijo Maduro durante un encuentro con la prensa internacional en Caracas.

Según Maduro los "ocho barcos militares con 1.200 misiles y un submarino" que apuntan hacia Venezuela constituyen "una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta".

"Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela", añadió.

Maduro convocó al alistamiento de venezolanos en la reserva, así como la activación de 4,2 millones de integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana, un cuerpo integrado por civiles, cuya jornada de convocatoria fue reportada por algunos sectores como un "fracaso".

Washington aumentó a inicios de agosto la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro a 50 millones de dólares al acusarlo de presuntos nexos con carteles del narcotráfico.

Este lunes, Maduro aseguró que "Venezuela jamás va a ceder frente a chantajes, ni amenazas de ningún signo". "Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela", advirtió.

Sin relaciones diplomáticas desde 2019, Caracas y Washington habían establecido canales de comunicación con enviados especiales.

Maduro manifestó que tenían dos canales de diálogo con el Gobierno Trump, pero "los canales en estos momentos están maltrechos".

"Esos dos canales siempre están ahí, ahora los canales en estos momentos están maltrechos porque la diplomacia de las 'cañoneras' es una diplomacia errática, equivocada que le han impuesto al presidente Donald Trump", afirmó.

El dictador, además, le advirtió a Trump que el secretario de Estado Marco Rubio, un férreo crítico del régimen venezolano, "quiere manchar sus manos de sangre, con sangre sudamericana, caribeña, con sangre venezolana".

"Ellos están buscando un cambio de régimen a través de la amenaza militar y manchar las manos de Donald Trump de sangre y manchar el apellido Trump de sangre para siempre. Esa es la verdad", insistió.

Poco antes de las declaraciones de Maduro, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, manifestó este lunes su apoyo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

"Apoyaremos todo lo que elimine cualquier amenaza a nuestra seguridad, no solo en términos de soberanía (...) Debemos unirnos para combatir la delincuencia transnacional, para combatir el narcotráfico", declaró Ali tras votar en las elecciones de Guyana, país vecino de Venezuela y con el que existe un diferendo limítrofe por la región del Esequibo.