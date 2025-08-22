Departamento de Estado de Estados Unidos afirma que acoge con "satisfacción" decisión de Tribunal Superior de Bogotá "de liberar al expresidente Álvaro Uribe"

El Gobierno de Estados Unidos acogió "con satisfacción la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de liberar al expresidente Álvaro Uribe del arresto domiciliario".

Según un comunicado del Departamento de Estado, la determinación "reconoce el carácter sin precedentes de su orden de detención y las preocupaciones que suscita".

"El expresidente Uribe ha sido un firme aliado de Estados Unidos, que luchó incansablemente para defender su patria del terrorismo, la amenaza de los cárteles de la droga y las insurgencias. El expresidente ha desempeñado un papel fundamental en la estabilización y la seguridad de Colombia durante tiempos difíciles. Esperamos con interés la sentencia definitiva del tribunal de apelación y confiamos plenamente en que se dicte una resolución justa", detalla el texto.

El martes 19 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá falló una tutela a favor del expresidente colombiano y ordenó su libertad inmediata tras ser condenado por dos delitos, tumbando la medida de aseguramiento en su contra mientras se conoce la decisión en segunda instancia sobre su caso.

"El numeral cuarto del fallo proferido el 1° de agosto de 2025, por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, en cuanto ordenó la privación inmediata de la libertad del ciudadano Álvaro Uribe Vélez; hasta tanto la correspondiente sala de decisión penal, de este Tribunal defina el recurso de apelación interpuesto contra esa determinación de primera instancia", detalló el documento del tribunal.

Uribe Vélez, quien gobernó al país durante dos períodos presidenciales (2002-2010), fue hallado culpable en primera instancia de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

El veredicto fue proferido por la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, quien el lunes 28 de julio acreditó dos de los tres delitos por los que el líder del Centro Democrático era acusado.

El viernes 1 de agosto, Heredia sentenció a 12 años de prisión domiciliaria al exmandatario, quien anunció junto a su defensa que apelaría la determinación ante el Tribunal Superior de Bogotá.