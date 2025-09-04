Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. anuncia fin del TPS para venezolanos a partir del 10 de septiembre

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha tomado una decisión que impactará a cientos de miles de venezolanos en el país.

Este miércoles, anunció la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a Venezuela en 2021. El gin del programa entrará en vigencia el próximo 10 de septiembre de 2025. Según cifras oficiales, más de 268.000 venezolanos se han beneficiado de este estatus.

La secretaria de Seguridad Nacional explicó que la decisión se tomó tras consultar con socios interinstitucionales y basarse en revisiones de los servicios de ciudadanía y migración (USCIS) y del Departamento de Estado.

Un portavoz de USCIS advirtió sobre el "efecto imán" que genera el TPS, fomentando la migración irregular.

"Dado el importante papel que desempeña Venezuela en el impulso de la migración irregular y el claro efecto imán que genera el estatus de protección temporal, mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos de la administración Trump por asegurar nuestra frontera sur", declaró.

Las autoridades estadounidenses alientan a los venezolanos con TPS a abandonar voluntariamente el país.

Para ello, recomiendan el uso de la aplicación CBP Home de Aduanas y Protección Fronteriza, que permite registrar la salida y acceder a un programa de autodeportación que incluye un boleto aéreo de cortesía, un bono de mil dólares y oportunidades futuras de inmigración legal.

La Alianza Nacional del TPS, que junto con beneficiarios individuales y organizaciones aliadas presentaron en febrero una demanda contra el gobierno de EE.UU. por la terminación del TPS, criticó la decisión.

"Creo que no nos sorprende, solamente reafirma y clarifica que su intención es terminar con el TPS y no basado en la realidad que están enfrentando los países, sino en una ideología de terminación y de castigo en contra de la comunidad inmigrante", expresó un portavoz de la organización.

El panorama judicial sigue abierto. En agosto, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito falló a favor de los demandantes, respaldando la jurisdicción del juez Edward Chen sobre el fondo de la cuestión del litigio.

El coordinador de la Alianza Nacional del TPS recomendó: "Si hay personas protegidas de TPS 2021 y aún 2023 también, que todavía no se han registrado al programa TPS, que lo hagan antes del 10 de septiembre para que, si sale una decisión a favor de parte del juez, ellos podrían ampararse y beneficiarse de esa decisión".

La decisión final podría recaer en la Corte Suprema. Paralelamente, se evalúa llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la supuesta ilegalidad del gobierno de los Estados Unidos al cancelar el TPS para los venezolanos.