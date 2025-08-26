Juez federal pone en pausa decisión sobre el TPS que ampara a cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos

Aumenta la incertidumbre para cientos de miles de venezolanos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) en Estados Unidos luego de que un juez federal decidiera pausar el proceso judicial que definía su futuro migratorio a la espera de lo que resuelva el Noveno Circuito de Apelaciones.

La medida deja en el limbo a cerca de 300.000 personas que podrían llegar a perder su estatus legal en cuestión de semanas.

Aunque no se trata de una decisión definitiva, sí corresponde a una actualización clave en el caso del TPS para los venezolanos.

Fue el juez Edward Chen, de una corte de distrito en California, quien decidió poner en alto el proceso hasta que el Noveno Circuito de Apelaciones resuelva un recurso pendiente en esa instancia.

Chen, cabe recordar, había pedido con anterioridad a las partes que consideraran si debía pronunciarse antes del fallo del Tribunal de Apelaciones sobre su jurisdicción en el tema del TPS.

El Gobierno, por su parte, respondió que debía esperar, mientras que los demandantes insistieron en la urgencia de un fallo porque miles de personas están en riesgo de deportación al quedarse sin estatus.

El juez, sin embargo, optó finalmente por poner en pausa el procedimiento, lo que significa que por ahora no habrá decisiones sobre las mociones de desestimación y tampoco sobre el juicio, a menos de que llegasen a surgir circunstancias extraordinarias.

"El tribunal ordenó a las partes que presentaran escritos complementarios en los que se abordara si el tribunal debía suspender temporalmente la resolución de las mociones de desestimación y de sentencia sumaria en espera de una decisión del Noveno Circuito sobre la apelación del Gobierno contra la orden de aplazamiento", dice la orden del juez.

El texto de Chen también indica que "el tribunal ha recibido y revisado los escritos complementarios de las partes y, por la presente, suspende el procedimiento hasta nueva orden. El tribunal se reserva el derecho de revisar la suspensión, según sea necesario".

Entretanto, sigue vigente la decisión de la Corte Suprema que dio luz verde a la Casa Blanca para terminar con la designación de 2021 del TPS, que vence el próximo 10 de septiembre.

El grupo de aquellos beneficiarios del TPS que operó bajo la designación de 2023 y finalizó el 7 de abril, cabe resaltar, se encuentra en este momento en situación de vulnerabilidad.

Se estima que el Noveno Circuito podría tardar meses en pronunciarse, aunque también podría acelerar su fallo si reconoce la gravedad de la crisis.

El miércoles pasado, por demás, un tribunal federal allanó el camino para que la administración del presidente Donald Trump pusiera fin a las protecciones temporales contra la deportación y cancelara los permisos de trabajo para más de 60.000 inmigrantes de América Central y Nepal.

El fallo, precisamente de la Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito, permitió al Gobierno poner fin al TPS para inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal mientras se resolvía un recurso judicial sobre esa política.

La orden puso fin inmediato a la protección de los nepalíes, que expiró el 5 de agosto, y advirtió que las protecciones para hondureños y nicaragüenses expirarán este 8 de septiembre.