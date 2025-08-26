NTN24
Martes, 26 de agosto de 2025
Martes, 26 de agosto de 2025
Venezolanos en Estados Unidos

Juez federal pone en pausa decisión sobre el TPS que ampara a cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos

agosto 26, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Mañana
Aunque no se trata de una decisión definitiva, sí corresponde a una actualización clave en el caso del TPS para los venezolanos.

Aumenta la incertidumbre para cientos de miles de venezolanos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) en Estados Unidos luego de que un juez federal decidiera pausar el proceso judicial que definía su futuro migratorio a la espera de lo que resuelva el Noveno Circuito de Apelaciones.

La medida deja en el limbo a cerca de 300.000 personas que podrían llegar a perder su estatus legal en cuestión de semanas.

o

Aunque no se trata de una decisión definitiva, sí corresponde a una actualización clave en el caso del TPS para los venezolanos.

Fue el juez Edward Chen, de una corte de distrito en California, quien decidió poner en alto el proceso hasta que el Noveno Circuito de Apelaciones resuelva un recurso pendiente en esa instancia.

Chen, cabe recordar, había pedido con anterioridad a las partes que consideraran si debía pronunciarse antes del fallo del Tribunal de Apelaciones sobre su jurisdicción en el tema del TPS.

El Gobierno, por su parte, respondió que debía esperar, mientras que los demandantes insistieron en la urgencia de un fallo porque miles de personas están en riesgo de deportación al quedarse sin estatus.

El juez, sin embargo, optó finalmente por poner en pausa el procedimiento, lo que significa que por ahora no habrá decisiones sobre las mociones de desestimación y tampoco sobre el juicio, a menos de que llegasen a surgir circunstancias extraordinarias.

o

"El tribunal ordenó a las partes que presentaran escritos complementarios en los que se abordara si el tribunal debía suspender temporalmente la resolución de las mociones de desestimación y de sentencia sumaria en espera de una decisión del Noveno Circuito sobre la apelación del Gobierno contra la orden de aplazamiento", dice la orden del juez.

El texto de Chen también indica que "el tribunal ha recibido y revisado los escritos complementarios de las partes y, por la presente, suspende el procedimiento hasta nueva orden. El tribunal se reserva el derecho de revisar la suspensión, según sea necesario".

Entretanto, sigue vigente la decisión de la Corte Suprema que dio luz verde a la Casa Blanca para terminar con la designación de 2021 del TPS, que vence el próximo 10 de septiembre.

El grupo de aquellos beneficiarios del TPS que operó bajo la designación de 2023 y finalizó el 7 de abril, cabe resaltar, se encuentra en este momento en situación de vulnerabilidad.

Se estima que el Noveno Circuito podría tardar meses en pronunciarse, aunque también podría acelerar su fallo si reconoce la gravedad de la crisis.

El miércoles pasado, por demás, un tribunal federal allanó el camino para que la administración del presidente Donald Trump pusiera fin a las protecciones temporales contra la deportación y cancelara los permisos de trabajo para más de 60.000 inmigrantes de América Central y Nepal.

o

El fallo, precisamente de la Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito, permitió al Gobierno poner fin al TPS para inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal mientras se resolvía un recurso judicial sobre esa política.

La orden puso fin inmediato a la protección de los nepalíes, que expiró el 5 de agosto, y advirtió que las protecciones para hondureños y nicaragüenses expirarán este 8 de septiembre.

Temas relacionados:

Venezolanos en Estados Unidos

TPS

Estatus de Protección Temporal

Inmigrantes en Estados Unidos

Migrantes venezolanos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exembajador de EEUU en Venezuela sugiere que Maduro tiene "miedo de las fuerzas internas" y que "hay personas dentro del régimen que no están satisfechas"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El jefe del Cartel de los Soles es un usurpador del poder": Héctor Schamis tras analizar pronunciamiento del presidente Petro sobre la organización designada por EE. UU. como criminal

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Venezuela despliega 15.000 efectivos en frontera con Colombia ante presencia de destructores estadounidenses en el Caribe

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Liberación de presos políticos del régimen venezolano es un gesto de distensión o una respuesta estratégica frente a las presiones de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Juez federal pone en pausa decisión sobre el TPS que ampara a cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Bruno Retailleau, ministro del Interior de Francia - Foto: EFE
Despliegue militar

Francia se une a EE. UU. y refuerza despliegue antidrogas en sus islas del Caribe: "Impunidad cero para los sembradores de muerte"

Kilmar Ábrego, migrante salvadoreño (AFP)
Migrante

EE. UU. vuelve a detener al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego y lo señala de "traficante de personas, abusador doméstico en serie y depredador infantil"

El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca estarían en riesgo - Foto: EFE
Valle del Cauca

El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca estarían en riesgo; revelan presunto plan de las disidencias para asesinarlos

Kamla Persad-Bissessar y Nicolás Maduro (AFP)
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago dice que apoyará una operación de EE. UU. contra el régimen de Maduro si este ataca a Guyana

Fallido alistamiento de la Milicia Bolivariana” del régimen de Nicolás Maduro no tuvo la acogida que esperaba - Foto: AFP
Regimen chavista

“La Milicia Bolivariana no tiene capacidad ni para defenderse a ellos mismos de los grupos delincuenciales que hay dentro del país”: José Antonio Colina, militar retirado de la Fuerza Armada Venezolana

Más de Actualidad

Ver más
Kristi Noem anunció que el muro fronterizo con México será pintado de negro - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Por orden de Trump pintarán de negro el muro fronterizo con México: "Será tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales ni siquiera lo intentarán"

Alligator Alcatraz, en Florida (AFP)
Alligator Alcatraz

"No he visto la luz del Sol en 14 días": migrantes detenidos en 'Alligator Alcatraz' denuncian condiciones "inhumanas"

Explosión cerca a la base aérea en Cali | Fotos captura video: @NoticiasRCN
Explosión

Varias personas resultaron heridas tras fuerte explosión cerca a Base Aérea de Cali

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Kristi Noem anunció que el muro fronterizo con México será pintado de negro - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Por orden de Trump pintarán de negro el muro fronterizo con México: "Será tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales ni siquiera lo intentarán"

Sorteo Liga de Naciones Conmebol/ Hinchada de la selección Venezolana - Fotos EFE
La Vinotinto

"La nueva casa de La Vinotinto": definen el estadio en el que la selección venezolana jugará la nueva Liga de Naciones Conmebol

Alligator Alcatraz, en Florida (AFP)
Alligator Alcatraz

"No he visto la luz del Sol en 14 días": migrantes detenidos en 'Alligator Alcatraz' denuncian condiciones "inhumanas"

Radamel Falcao García, delantero de Millonarios - Foto EFE
Falcao

Radamel Falcao reveló que nunca hubo negociaciones para renovar con Millonarios

Explosión cerca a la base aérea en Cali | Fotos captura video: @NoticiasRCN
Explosión

Varias personas resultaron heridas tras fuerte explosión cerca a Base Aérea de Cali

Lionel Messi/ Fernando Batista - Fotos EFE
La Vinotinto

Tras anotar gol en el que eludió a dos defensas, otra joven promesa venezolana que juega en la liga de Messi es pedida para La Vinotinto

Rueda de prensa en Seúl - Foto AFP
Fútbol europeo

"La decisión más difícil que he tomado en toda mi carrera": leyenda de campeón de Europa se despide entre lágrimas de su equipo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano