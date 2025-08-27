Congresista estadounidense dice que Maduro es el jefe de un cártel de narcotraficantes y terroristas confabulado con carteles mexicanos y colombianos

Carlos Gimenez, congresista estadounidense republicano, dijo este martes que Nicolás Maduro es el jefe de un cartel de narcotraficantes y terroristas, el Cartel de los Soles, y que está "confabulado" con organizaciones criminales de México y Colombia.

"Es el jefe de un cártel de narcotraficantes y terroristas, el Cártel de los Soles. Está confabulado con los cárteles mexicanos y también con los colombianos", dijo Gimenez en entrevista con el canal Fox Business Network.

El actual representante del distrito 26 de Florida ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos agregó que no confía "en nada" de lo que dice Maduro.

"En primer lugar, él es ilegítimo. No es el gobernante legítimo de Venezuela. Es la cabeza del cártel. Y ahora él dice que no y que solo queremos controlarlo. Eso es una tontería y todo el mundo lo sabe", expresó el funcionario del mismo partido del presidente estadounidense Donald Trump.

Gimenez se refirió a las recientes declaraciones de Maduro y señaló que sus versiones eran solo una estrategia para retrasar su salida y el fin del régimen venezolano.

"Solo está tratando de ganar tiempo. Creo que sus días están contados. Él sabe que sus días están contados y con razón", mencionó Gimenez.

Asimismo, el congresista reconoció a los líderes de la oposición en Venezuela como gobernantes electos, pese a las manipuladas elecciones del año pasado en las que fue elegido nuevamente Maduro, en lo que internacionalmente se catalogó como un fraude electoral.

"Necesitamos a los gobernantes legítimos de Venezuela que son el presidente Edmundo González y María Corina. Fueron elegidos legítimamente hace un año. Y Maduro no ha cedido el poder, tiene que irse", concluyó el político nacido en Cuba.

El pronunciamiento del congresista se da en medio de un despliegue militar que Estados Unidos hizo hace dos semanas en el sur del mar Caribe cerca a los límites marítimos de Venezuela, en una operación para combatir organizaciones de narcotráfico en Latinoamérica, según confirmaron dos fuentes informadas a Reuters.

El lunes, esa misma agencia internacional de noticias, informó que la Unión Americana, ordenó el envío de buques adicionales: el USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido.

Una semana atrás, cabe resaltar, fuentes informadas sobre el asunto contaron a Reuters que se había ordenado el envío de un escuadrón anfibio al sur del Caribe como parte del mismo esfuerzo.

Aunque dichas fuentes no quisieron detallar la misión específica de los despliegues, dijeron que los recientes movimientos tienen por objeto hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos procedentes de "organizaciones narcoterroristas" especialmente designadas en la región.

VEA TAMBIÉN Imágenes impactantes muestran cómo opera la Guardia Costera estadounidense frente a las costas de Venezuela en un histórico operativo del mayor decomiso de drogas o

El Gobierno republicano, cabe recordar, subió a finales de junio a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, acusado formalmente desde 2020 de "narcoterrorismo".

En la administración Trump, entretanto, varios congresistas republicanos, además de Gimenez, continúan ejerciendo presión para aplicar mano dura al narcotráfico y la violencia.