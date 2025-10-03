“Deseo que se convierta en un referente de libertad y de democracia”: Mariana Gómez del Campo sobre la tercera edición del Foro América Libre

En la Ciudad de México se lleva a cabo el Foro América Libre, el cual reúne a destacados líderes políticos, intelectuales, periodistas y activistas para discutir el futuro de la democracia y los derechos humanos en América Latina.

La apertura del foro estuvo a cargo de Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América.

En conversación con Idania Chirinos, directora de contenidos de NTN24, Gómez del Campo afirmó que: “A veces uno no sabe la importancia de la libertad hasta que se ve coartada. Libertad no es nada más poder salir a la calle y tener seguridad”.

Y que “por eso estamos aquí, evidenciando con todos aquellos demócratas de la región y del mundo el significado de la libertad”, además que “deseo que se convierta en un referente de libertad y de democracia, y que sea el lugar en el que podamos hablar de valores democráticos”.