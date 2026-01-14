"Todos los prisioneros políticos que aún permanecen detenidos en Venezuela deben ser liberados lo antes posible": senador republicano Rick Scott

Este miércoles, el senador republicano de Estados Unidos, Rick Scott, se pronunció sobre las recientes excarcelaciones de prisioneros políticos en Venezuela.

Al respecto el legislador de la unión americana sostuvo: "Gracias al presidente Trump y al secretario Rubio por su trabajo para liberar a los prisioneros que han estado cautivos por el malvado régimen de Maduro".

"Todos los prisioneros políticos que aún permanecen detenidos en Venezuela deben ser liberados lo antes posible", acotó.

El número de presos políticos excarcelados recientemente por el régimen venezolano no es "significativo" como dijo el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de la dictadura venezolana, Jorge Rodríguez, hace unos días.

Mientras el régimen asegura haber "liberado" a cientos de presos políticos durante los primeros días de enero de 2026, cifras de organizaciones de derechos humanos reportan números inferiores debido a procesos de verificación en curso.

Entre esas víctimas que ya se encuentran con sus familias, 19 son trabajadores de la prensa que fueron excarcelados este 14 de enero.

A pesar de estas medidas, diferentes ONG de DD. HH. advierten que aún permanecen en prisión más de 700 presos políticos en Venezuela.

Entre los liberados recientemente destacan figuras como la activista Rocío San Miguel, los políticos Enrique Márquez y Biagio Pilieri, y los periodistas Roland Carreño y Carlos Julio Rojas.

El régimen de Venezuela, cabe apuntar, ha liberado a algunos presos políticos, pero de forma gradual y parcial, generando dudas sobre la totalidad de los liberados y la permanencia de la represión.

Debido a la creciente presión de los Estados Unidos y tras la captura de Nicolás Maduro el régimen, hoy encabezado por Delcy Rodríguez, progresivamente excarcela a presos políticos.