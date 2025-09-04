NTN24
Trinidad y Tobago

Detenidos 25 migrantes venezolanos en club nocturno de Trinidad y Tobago

septiembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Guardia Costera de Trinidad y Tobago
Los 24 venezolanos fueron puestos bajo órdenes de la División de Inmigración para ser deportados.

23 mujeres y dos hombres, todos de nacionalidad venezolana, fueron detenidos este miércoles por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago en el club nocturno 'Classic Seamen'.

o

Según el reporte policial, en el operativo participó la Unidad Antisecuestros, la Rama de Guardia y Emergencias y la División de Inmigración.

Los 24 venezolanos fueron puestos bajo órdenes de la División de Inmigración para ser deportados.

Durante todo el mes de agosto las autoridades trinitenses llevaron a cabo redadas para capturar migrantes ilegales.

La cercanía de Trinidad y Tobago ha llevado a muchos venezolanos a emigrar a este país.

o

Desde 2023, Amnistía Internacional pide a Trinidad y Tobago cesar deportaciones de refugiados venezolanos, mientras que la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) alertó que los refugiados y solicitantes de asilo venezolanos son vulnerables a los abusos y la explotación, y enfrentan multitud de problemas en la isla.

