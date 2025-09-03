NTN24
Trinidad y Tobago

"No siento ninguna compasión por los traficantes": Trinidad y Tobago apoya el ataque a barco con droga que salió de Venezuela

septiembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago / Foto: EFE
El comunicado publicado este miércoles por Persad-Bissessar, expresa que la mayoría de los trinitenses están de acuerdo con el despliegue naval.

"La masacre de nuestro pueblo está alimentada por los malvados traficantes de los carteles. No siento ninguna compasión por los traficantes; el Ejército estadounidense debería eliminarlos a todos violentamente", expresó la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, al referirse al ataque militar ejecutado por Estados Unidos contra una embarcación cargada de droga proveniente de Venezuela.

o

Anteriormente la mandataria había expresado su apoyo al despliegue de buques en el Mar Caribe como parte de una operación con la que el gobierno de Donald Trump busca hacerle frente al narcotráfico.

El comunicado publicado este miércoles por Persad-Bissessar, expresa que la mayoría de los trinitenses están de acuerdo con el despliegue naval.

"El tráfico ilegal de drogas y armas ha causado muerte y destrucción en nuestra sociedad durante los últimos 25 años", subrayó al mismo tiempo que aseguró que estas acciones reducirán la violencia y el tráfico de armas en la región.

Finalmente Persad-Bissessar reiteró su beneplácito y agradecimiento a los marines que participan en el despliegue.

"Que Dios bendiga y proteja a los miembros del Ejército estadounidense que participan en la misión. Sus esfuerzos salvarán muchas vidas en nuestro país y en la región", concluyó.

o

La marina estadounidense despachó ocho buques, siete en el mar Caribe y uno en el océano Pacífico, que, según afirma, participan en la lucha contra el narcotráfico. Mientras Nicolás Maduro denuncia su presencia como una amenaza para su país, puesto a que la acción coincide con el aumento de la recompensa por su captura y la declaración del Cartel de los Soles como terrorista, organización criminal que la Casa Blanca asegura es liderada por el jefe del chavismo.

