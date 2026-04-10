Abren convocatorias para importante evento cinematográfico de talla internacional en Bogotá: de esto se trata

Ya están abiertas en Bogotá, Colombia, las convocatorias para la edición número 24 del que es considerado el festival de cortometrajes cinematográficos más importante de Latinoamérica, Bogoshorts, Bogotá Short Film Festival (Festival de Cortos de Bogotá).

Desde este jueves y hasta el 6 de agosto estarán no solo abiertas las convocatorias para el prestigioso certamen cinematográfico, sino además los componentes de la décima edición del mercado de Bogoshorts Film Market (BFM), el único en Latinoamérica especializado en la industria de los formatos cortos.

Bogoshorts, que es un evento calificador para los Premios Oscar, Goya y Macondo, tendrá lugar con toda su plataforma cultural este año del 1 al 8 de diciembre de 2026.

Los realizadores podrán participar en las diferentes competencias nacionales e internacionales de festival en las categorías de ficción, documental, animación, experimental, Videoclip, F3 - Fanático Freak Fantástico, Realidad virtual y corto periodístico.

Por su parte, el BFM, que busca fortalecer a los diferentes actores del sector audiovisual cuyo interés especial son los contenidos en formatos cortos, abrió sus componentes: In Vitro BFM, Incubadora BFM, Flipbook BFM y por primera vez Freak BFM.

En su edición anterior el Festival Bogoshorts reunió a más de 46.000 asistentes en cerca de 300 actividades y presentó más de 430 cortometrajes de todo el mundo, exhibidos en 120 funciones en 17 escenarios físicos y digitales.

El BFM, mientras tanto, ha continuado consolidándose como un espacio clave para impulsar las industrias del cortometraje a través de estrategias de producción, formación, circulación y networking (red de contactos).

Sus asistentes tendrán la oportunidad de conectarse con importantes jugadores de la industria audiovisual y hacer crecer sus proyectos gracias al acceso a diferentes oportunidades nacionales e internacionales.

BOGOSHORTS es calificador a los Premios Oscar, Goya y Macondo

Gracias a la calidad por la que se ha caracterizado su selección y el rigor de sus diferentes procesos, el Festival Bogoshorts es calificador oficial a los Premios Oscar de la Academia.

Los cortometrajes ganadores de la Santa Lucía —la icónica estatuilla de Bogoshorts— a Mejor Corto de Ficción, Mejor Corto Documental y Mejor Corto de Animación son elegibles para su consideración a los Premios Oscar en la siguiente temporada.

Así mismo, desde 2020, el evento hace parte del listado oficial de festivales internacionales calificadores de cortometrajes españoles a los Premios Goya de la Academia Española de Cine.

La selección de las competencias oficiales del festival les dará la oportunidad de presentar su candidatura a las categorías de Mejor Cortometraje de Ficción y Mejor Cortometraje Documental de los Premios Goya.

Y, en cuanto al sector de la industria en Colombia se refiere, Bogoshorts es uno de los 4 eventos nacionales a través de los cuales se llega a la nominación para los Premios Macondo de la Academia Colombiana de Cine.

Secciones competitivas del 24º BOGOSHORTS - Bogotá Short Film Festival

Realizadores y productores de Colombia podrán participar en la Competencia Nacional, que incluye las categorías de Ficción, Documental, Animación, Experimental y Videoclip, así como reconocimientos técnicos y artísticos que visibilizan los distintos oficios del sector audiovisual.

La Competencia Internacional, por otro lado, está dirigida a realizadores de todo el mundo (excepto Colombia) y otorga la Santa Lucía en las mismas categorías. Ambas competencias cuentan con premios en efectivo.

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Adicionalmente, el festival tiene la competencia F3 - Fanático Freak Fantástico, enfocada en cortometrajes de terror, ciencia ficción, fantasía y géneros afines; la Competencia VR, para obras en 360°, 2D y 3D, y la nueva Competencia de Corto Periodístico, que nació exitosamente en la pasada edición del festival.

Es importante mencionar que todos los cortometrajes inscritos podrán ser considerados para la Competencia Colecciones, donde se entrega el Premio del Público Bogoshorts, así como para la Competencia Conexión, orientada a fomentar coproducciones entre países iberoamericanos.