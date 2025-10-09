NTN24
Jueves, 09 de octubre de 2025
Presos políticos en Venezuela

Diosdado Cabello cargó contra la Iglesia católica por pedir la liberación de los presos políticos

octubre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Cabello - Con el Mazo Dando
Cabello dijo que la Iglesia no dice nada de la "amenaza" de invasión de Estados Unidos.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, cuestionó que la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) se pronunciara a favor de la liberación de los presos políticos.

La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), emitió una carta este martes en la que pide al régimen de Nicolás Maduro dictar "medidas de gracia" que le den la libertad a los más de 800 presos políticos que hay en el país.

Esto, a propósito de la canonización de los dos primeros santos venezolanos, el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

"La canonización constituye también una (...) ocasión propicia para que las autoridades del Estado dicten medidas de gracia que permitan recobrar la libertad a los encarcelados por razones políticas", dijo la iglesia católica.

Visiblemente molesto, Cabello fustigó a la cúpula eclesiástica venezolana por mezclar la fe con el asunto político.

Además criticó a los obispos por no pronunciarse sobre el asesinato de lancheros en Caribe por parte de las fuerzas armadas norteamericanas, que supuestamente llevaban droga.

"¿Y por qué la conferencia episcopal, los zamuros estos, no dicen nada de los ataques de los Estados Unidos (EEUU) a las lanchas de pescadores o del TPS para 300 mil venezolanos residenciados en EEUU?", se preguntó.

"No dicen nada de las amenazas de bombas contra el país, agresiones y persecuciones a migrantes, pero tratan de ligar algo de la fe religiosa de un Pueblo desde hace años para sacarle provecho político a su grupo", dijo en su programa de los miércoles.

Agregó que conociendo el caso de los 17 asesinados recientemente en el Caribe no ofrecieron ni una misa por unos seres humanos de los que todavía se desconoce su identidad.

"Ni una misita por los asesinados por el imperialismo cuando lanzaron unas bombas a unas lanchas", dijo.

